افتتاح مركز النادي الرياضي في سبلين بحضور فاعليات سياسية واجتماعية

أقام النادي الرياضي في سبلين، احتفالا في قاعة البلدية، لمناسبة افتتاح مركزه الجديد في مبنى القصر البلدي، في حضور فاعليات سياسية وبلدية وإجتماعية ورياضية.

وحضر الاحتفال ممثل النائب الدكتور بلال عبد الله مدير فرع الحزب التقدمي الإشتراكي في سبلين محمد عمر قوبر، وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي ميلار السيد، منسق تيار “المستقبل” في جبل لبنان الجنوبي وليد سرحال، مدير مستشفى سبلين الحكومي الدكتور ربيع سيف الدين، رئيس بلدية سبلين الدكتور محمد عمر شعبان، رئيس بلدية الوردانية علي بيرم، الرئيس السابق لبلدية كترمايا المحامي يحيى علاء الدين، رئيس جمعية “الوعي والمواساة الخيرية” المهندس محمد قداح، عضو نقابة المحامين السابق المحامي سعد الدين الخطيب، الرئيسان السابقان لبلدية سبلين الدكتور علي قوبر ومحمد شلاق، مختار سبلين محمد قوبر، مختار كترمايا عدنان سعد وعدد من أعضاء المجلس البلدي ورياضيون وأصدقاء .

قوبر

افتتح الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم تقديم وترحيب من نائب رئيس النادي المهندس خالد سعد، ثم تحدث رئيس النادي بلال قوبر، فأكد “أن اللقاء يندرج تحت راية الرياضة التي تعد ركنا أساسيا في حياة المجتمعات”، مشيرًا إلى “دورها في إبعاد الشباب عن آفات المجتمع”، ومشددا على أن “الرياضة تجمع ولا تفرّق”.

وأوضح قوبر “أن النادي الرياضي في سبلين استطاع خلال عشر سنوات استقطاب أكثر من 300 لاعب من مختلف المناطق اللبنانية”، معلنا تأسيس أكاديمية النادي بهدف رعاية الناشئين والوقوف إلى جانب الصغار قبل الكبار”، معتبرا “النادي منصة أمل وطموح للشباب”.

كما “وجّه شكرا خاصا لرئيس بلدية سبلين الدكتور محمد عمر شعبان، الذي لم يتردد في تخصيص قاعة في مبنى البلدية كمركز رسمي للنادي”، معلناً “تسمية المحامي يحيى علاء الدين رئيساً فخريًا للنادي”.

علاء الدين

بدوره، ألقى الرئيس الفخري للنادي المحامي يحيى علاء الدين، كلمة عبّر فيها عن “اعتزازه بهذا الصرح الرياضي”، مثنياً على “الدور الجامع لبلدية سبلين في احتضان الأنشطة العامة”، وموجّها تحية تقدير للهيئة الإدارية ورئيس النادي بلال قوبر، مؤكدا “أن النادي بات يمثل بلدات إقليم الخروب كافة وليس سبلين فحسب”.

وشدّد علاء الدين على “أن النادي يستحق الدعم لما حققه من إنجازات لافتة في كرة القدم المحلية بفضل لاعبيه ومدربيه وكل من ساند مسيرته”، مؤكدا “استمراره في تقديم كل دعم ممكن للإرتقاء بالنادي إلى مصاف المراتب الأولى”.

شعبان

من جهته، ألقى رئيس بلدية سبلين الدكتور محمد عمر شعبان كلمة استعرض فيها تاريخ الرياضة في البلدة منذ أواخر الستينيات، معتبرا “أن غياب مركز جامع للأنشطة الرياضية شكّل ثغرة أساسية، ليأتي افتتاح مركز النادي اليوم ترجمة لحلم طال انتظاره”.

وأكد “أهمية الإستمرارية للحفاظ على هذا الإرث الرياضي للأجيال المقبلة”، داعياً إلى “توثيق أرشيف الرياضة في سبلين منذ خمسينيات القرن الماضي، ليكون المركز واجهة حضارية للبلدة.”

تكريم

وفي ختام الإحتفال، تم تكريم عدد من أصدقاء وداعمي النادي، وهم: رئيس بلدية سبلين ، المحامي علاء الدين، الدكتور بلال قاسم، المهندس محمد قداح، فادي الأسعد، محمد قاسم قوبر، الكابتن طارق عجينة، الكابتن أحمد سارة، مازن عبد العزيز والصحافي الزميل أحمد منصور.

ثم قُصّ شريط افتتاح المركز، وأقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.

