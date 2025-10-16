لاعب كرة السلة محمد الملا ينضم إلى فريق البترون الرياضي

انضم رسمياً لاعب كرة السلة محمد الملا إلى فريق البترون الرياضي لكرة السلة، ليكون إلى جانب نخبة من أبرز اللاعبين اللبنانيين والأجانب المحترفين لخوض بطولة كأس لبنان لعام 2025 و 2026 .

ويتميز اللاعب محمد الملا بأنه مختص بالرميات الثلاثية البعيدة، وقد سجل أرقاما نوعية في البطولات التي خاضها مع الفرق اللبنانية التي لعب معها خلال السنوات الأربع الماضية. إشارة إلى ان نادي البترون حقق انجازاً كبيراً بصعوده القوي إلى الدرجة الاولى، ويستعد لخوض بطولة لبنان بكل قوة لتحقيق نتايج واعد..

