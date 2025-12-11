أكثر من 500 طفل يشاركون في احتفال ميلادي رياضي في مجمع ميشال المر

برعاية وحضور معالي وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايرقداريان، تنظم جمعية “الشبيبة المسيحية للخدمة” احتفالها الميلادي الرياضي السنوي بعنوان “Basketball with the Stars”، وذلك يوم السبت الواقع فيه 20 كانون الأول 2025 في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر، في مجمع ميشال المر الرياضي- نهر الموت.

يأتي هذا الاحتفال في سياق دعم مشروع تعزيز الصحة النفسية للأطفال المعرضين للمخاطر، وسيصار خلاله إلى توزيع هدايا عيد الميلاد المجيد على ما يزيد عن خمسمئة طفل بمشاركة فعاليات سياسية ونجوم رياضية وفنية.

ويهدف هذا النشاط إلى إدخال البهجة في نفوس الأطفال خلال موسم الأعياد، وذلك بالتوازي مع تسليط الضوء على أهمية توفير بيئة داعمة للصحة النفسية.

