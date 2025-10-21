ماريا الحشاش تتألق وتفوز بلقب دورة دبي الدولية للتنس تحت 14 سنة

حققت بطلة التنس اللبنانية الواعدة ماريا الحشاش (13 عاماً، مولودة عام 2012) إنجازاً دولياً كبيراً بفوزها بلقب دورة دبي الدولية للفئة العمرية تحت 14 سنة، التي أقيمت على ملاعب الأكاديمية الأميركية في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف الاتحاد الآسيوي للتنس.

ويُعد هذا اللقب إضافة نوعية إلى سلسلة إنجازات البطلة الصاعدة ماريا الحشاش، التي واصلت تألقها في البطولات المحلية والدولية خلال عامي 2024 و2025، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز الوجوه الواعدة في رياضة الكرة الصفراء اللبنانية.

مسيرة الانتصارات في البطولة

دخلت ماريا الحشاش البطولة وهي المصنفة الثانية، واضعة نصب عينيها إحراز اللقب، فنجحت في تخطي جميع منافساتها بثقة عالية دون خسارة أي مجموعة:

في دور الـ16: فازت على التركية إيليف ساشلي بنتيجة 6-3، 6-0.

في ربع النهائي: تفوقت على الألمانية مايا رهال بنتيجة 7-6، 7-5.

في نصف النهائي: هزمت البلغارية إيزابيل جايمس (المصنفة الأولى) 6-3، 6-4.

وفي المباراة النهائية: تغلبت على لاعبة هونغ كونغ واي شو (المصنفة السادسة) لتحرز اللقب من دون خسارة أي مجموعة، مضيفة كأساً جديدة إلى خزانتها الزاخرة بالألقاب رغم صِغر سنها.

دعم وتدريب احترافي

تتابع البطلة اللبنانية دراستها في مدرسة سيدة الجمهور، وتخضع لتدريبات مكثفة واحترافية منذ ثلاث سنوات بإشراف مدربها الجيورجي غيورغي خريكاتزي، الذي أشاد بموهبتها الاستثنائية ورأى فيها نجمة مستقبلية قادرة على تمثيل لبنان في كبرى البطولات الدولية.

ويواكبها في مسيرتها والدها جان ووالدتها هدى اللذان يقدمان لها الدعم الكامل، فيما يرى المراقبون أن الحشاش تسير بخطى ثابتة نحو النجومية في عالم التنس.

طموحات كبيرة

تحلم ماريا الحشاش بتمثيل لبنان مستقبلاً في فئة السيدات، وهي التي عشقت رياضة التنس منذ نعومة أظافرها، متأثرة بلاعبتها المفضلة، البيلاروسية أرينا سابالينكا، التي تعتبرها قدوة لها في مسيرتها الرياضية.

بفوزها في دورة دبي الدولية، تبرهن ماريا أن التنس اللبناني يملك جيلاً واعداً قادراً على تحقيق البطولات ورفع اسم لبنان في المحافل الدولية.

