طوني حنا يحطّم الرقم القياسي اللبناني في ماراتون أمستردام 2025

حطّم العداء طوني حنا من نادي ” ليتس ران ” الرقم القياسي اللبناني لسباق الماراتون(42.195 كلم) خلال مشاركته في ماراتون امستردام(هولندا) وهو أحد ماراتونات النخبة في العالم .ونجح حنا،المولود عام 1985، في تسجيل رقم قياسي محلي جديد مقداره ساعتين و19 دقيقة و15 ثانية مدوّناً اسمه واسم ناديه في السجل الذهبي لسباقات الماراتون لألعاب القوى اللبنانية .

وكان العداء حسين عواضة من الجيش اللبناني يحمل القياسي لسباق الماراتون لفترة نحو 15 سنة ومقداره ساعتين و20 دقيقة و31 ثانية.

والعداء حنا متخصّص في سباقات المسافات الطويلة(5 كلم،10 كلم،نصف الماراتون 21.100 كلم والماراتون) وسبق له أن احرز لقب بطولة لبنان لهذه السباقات في السنوات الفائتة ويحمل لقب بطل لبنان للماراتون للعام الجاري.

وحنا انضم الى نادي “ليتس ران”، أحد أبرز الأندية اللبنانية في ألعاب القوى والذي يضم ابطالاً وبطلات في العديد من المسابقات ، منذ سبع سنوات وشارك للمرة الأولى في سباق ماراتون عام 2016 في لبنان وبات “في جعبته” مشاركات في 10 ماراتونات وهي توالياً:ماراتون بيروت منذ عام 2016،ماراتون لارنكا(قبرص) عام 2019 ،ماراتون امستردام(هولندا) عام 2023 ،ماراتون فالنسيا(اسبانيا) عام 2024 وماراتون امستردام عام 2025 منذ ايام عديدة.

ونجح حنا في احتلال المركز 44 في الترتيب العام لجميع الفئات العمرية من بين نحو 30 ألف عداء وعداءة شاركوا في ماراتون أمستردام الأخير.وفي انجاز له، احتلّ حنا المركز الأول في فئته العمرية(40-44 سنة) في الماراتون المذكور.ويقول حنا”أنا مسرور جداً لتحطيمي الرقم القياسي اللبناني في سباق الماراتون خلال سباق امستردام والصامد منذ نحو 15 سنة . وسروري موصول لاحتلالي المركز الأول في فئتي العمرية في الماراتون المذكور.وهذا الانجاز يعود الى تدريباتي المكثفة بصورة يومية من دون اي انقطاع اي 7 ايام على 7.واضاف”عام 2025 كان مميّزاً لي اذ احرزت المركز الأول بين اللبنانيين في سباق الماراتون الذي نظمته “جمعية ماراتون بيروت” تحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى في 1 ايار الفائت الى جانب انجازي في ماراتون أمستردام .أود ان أوجّه الشكر الى عائلتي(زوجتي واولادي الثلاثة) والى نادي “ليتس ران” برئاسة ماري تيريز سابا على الدعم الذي تقدمه لي وللعديد من العدائين والعداءات في النادي . والشكر ايضاً الى فريقي الخاص”تيم طوني” وأخطط منذ الآن لمشاركاتي في السباقات عام 2026 وسأواصل تدريباتي”.

