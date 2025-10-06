اللجنة المنظمة للبطولة العربية الثلاثين للاسكواش أنجزت التحضيرات النهائية

أنجزت التحضيرات النهائية لإنطلاق فعاليات البطولة العربية الثلاثين للاسكواش الأربعاء 8 تشرين أول على ملاعب منتجع الميرامار السياحي في البحصاص ولاس ساليناس في انفة، برعاية الاتحاد العربي للاسكواش ممثلا برئيسه وليد خلف الصميعي ورئيس الاتحاد اللبناني ظافر كبارة وأمينة السر رولا بشير خلف.

وكان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ظافر كبارة قام مع رئيس الاتحاد العربي للعبة بجولة ميدانية على الملاعب للتأكد من جاهزيتها التامة وإستكمال الترتيبات التنظيمية قبل إنطلاق المنافسات.

وتم تعيين كل من فايز المطيري أمين عام الاتحاد العربي مديرا للبطولة والحكم الدولي ناصر زهران المسؤول الفني للبطولة.

الصميعي أكد على أهمية هذا الحدث مشيرا إلى أن إستضافة لبنان لهذه البطولة تمثل فرصة لتعزيز مكانة هذه الرياضة على المستوى العربي اد تشارك 6 دول عربية هي: قطر، البحرين، الكويت، فلسطين، العراق ولبنان. ويمثل هذه الدول 40 لاعبا.

وأعرب رئيس الاتحاد اللبناني ظافر كبارة عن حرصه على تسهيل كل الأمور للوفود المشاركة، بما في ذلك تأمين الملاعب وصالات التدريب للاعبين قبل إنطلاق المنافسات، موجها الشكر لإدارة منتجعي الميرامار ولاس ساليناس على حسن الإستضافة والتعاون.

وأعلن الاتحاد اللبناني للاسكواش عن تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة وتضم:

– مسؤول اللجنة الفنية: نزيه الزهيري

– الحكم: غسان رزق

– مدرب المنتخب: الكابتن جورج خليل

– مسؤول برنامج التطوير والإستراتيجية: غسان سليمان

– لجنة العلاقات العامة: عماد طبش

– مسؤول السلامة العامة: يوسف طنوس

– مسؤول اللوجستيات: يحيي بركشتو

– مسؤول الوفود المشاركة: وليد الحسيني

– المسؤولة الإعلامية: ريان مراد

– التغطية الإعلامية: سليمان حمدان

ويعقد الإجتماع الفني للبطولة السابعة مساء الثلثاء 7 تشرين الأول لإجراء قرعة المباريات والإطلاع على كافة الأمور التنظيمية.

