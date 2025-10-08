بالصور: شراكة رياضية بين أتلتيكو و E-Club (الشانفيل) في ديك المحدي لتعزيز كرة القدم

وقّع ناديا اتلتيكو وE-Club (الشانفيل) بكرة القدم شراكة بينهما خلال مؤتمر صحافي عُقد في المبنى الملاصق لملعب E-Club (الشانفيل) الكائن في مدرسة الشانفيل(ديك المحدي).

شراكة رياضية بين أتلتيكو وE-Club (الشانفيل) في ديك المحدي لتعزيز كرة القدم pic.twitter.com/jXfQdCK4Wp — Cedar News (@cedar_news) October 8, 2025

وحضر المنسّق الاقليمي لمدارس الأخوة المريميين في الشرق الاوسط ادوار جبر،رئيسة مدرسة الشانفيل باسكال جلخ،رئيس مجلس ادارة اتلتيكو روبير باولي،رئيس نادي اتلتيكو رينيه متى،رئيس نادي “اي كلوب” ايلي سلامة، امين سر النادي ميشال سلامة،مسؤولون حاليون وسابقون في مدرسة الشانفيل،اعضاء في مجلس ادارة ناديي اتلتيكو و”اي كلوب”،المدرب الوطني الألماني تيو بوكر، مدربون ورجال صحافة واعلام.

النشيد الوطني اللبناني افتتاحاً فكلمة ترحيبية من مسؤول الرياضة في مدرسة الشانفيل الاعلامي خالد مجاعص رحّب فيها بالحضور وتحدث عن هدف المؤتمر وهو التوقيع على الشراكة بين ناديي اتلتيكو و”اي كلوب”(الشانفيل) تحت مظلة مدرسة الشانفيل .بدورها، تحدثت جلخ فعبّرت عن تأييدها لهذه الشراكة ،متحدثة عن أهمية الرياضة في المجتمع ،خاصة لدى الجيل الطالع. واعتبرت ان ملعب كرة القدم الحديث وذات المواصفات الدولية مفتوح امام جميع اللاعبين من جميع المناطق اللبنانية واشارت الى انه يجب وضع اليد باليد من اجل مصلحة الشباب وحضهم على ممارسة الرياضة وان الشراكة التي ستولد ستكون بين الرياضة والثقافة .الكلمة الثالثة لايلي سلامة الذي شكر الثقة بنادي “اي كلوب” واعتبر ان مشروع بناء الملعب أبصر النور على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان مشيراً الى ان الهدف ليس تجاري ابداً بل رسالة رياضية في خدمة النشء الطالع .ووجّه سلامة الشكر الى مدرسة الشانفيل والى نادي اتلتيكو مؤكداً انه مسرور للتعاون مع الجهتين وان الشراكة مع نادي اتلتيكو جاءت بمباركة من مدرسة الشانفيل.وتحدث باولي وشكر مدرسة الشانفيل ونادي “اي كلوب” على الثقة متمنياً التوفيق لهذه الشراكة للوصول الى الأهداف وقال “مسرورون لهذا التعاون مع ايلي سلامة ومع نادي “اي كلوب” ” مضيفاً ان نادي اتلتيكو وقّع شراكة مع نادي ليون الفرنسي الشهير منذ 14 سنة وهي شراكة ناجحة وسيطفىء النادي شمعته العشرين عام 2026 .

ورداً على سؤال، قال ميشال سلامة”شراكتنا طويلة الأمد مع نادي اتلتيكو والملعب مفتوح لممارسي كرة القدم ومواصفاته دولية والجميع يعلم ان نادي “اي كلوب” مفتوح امام الرياضيين في ذوق مكايل لممارسة العديد من الألعاب الرياضية “.وقال متى”هدفنا تخريج لاعبين للاحتراف في الخارج ولدينا جهاز فني كفوء “.وختم جبر الكلمات متمنياً التوفيق للشراكة لما فيه مصلحة الجميع .

ثم وقّع رينيه متى وميشال سلامة على الشراكة وسط تصفيق الحاضرين.

و جال الحضور في ارجاء الملعب وابدوا اعجابه به واستمعوا الى شرح من ايلي وميشال سلامة وخالد مجاعص حول مواصفاته وميزاته .

وفي الختام، أقيم حفل كوكتيل على شرف الحاضرين وقُطع خلاله قالب حلوى بالمناسبة

