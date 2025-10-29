كارلا شاغوري تمثل لبنان في الجمعية العمومية الـ 98 للاتحاد الدولي للمحركات المائية في شنغهاي

شاركت رئيسة الاتحاد اللبناني للمحركات المائية وعضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة المساواة في الاتحاد الدولي، الدكتورة كارلا شاغوري، إلى جانب المستشار الدبلوماسي لرئيس الاتحاد الدولي إميل شاغوري، في أعمال الجمعية العمومية الـ98 للاتحاد الدولي للمحركات المائية (UIM) التي عُقدت في مدينة شانغهاي الصينية.

حضر الجمعية أكثر من 100 مندوب من 30 دولة من أصل 65 عضواً، واستمرت الاجتماعات على مدى ستة أيام تناولت خلالها أبرز القضايا التنظيمية والفنية لموسم 2026، وفي مقدمتها مراجعة اللوائح الرياضية والفنية، وتعزيز إجراءات السلامة، إلى جانب تطوير برامج الشباب والتدريب والتعليم، والتركيز على الاستدامة الاجتماعية والبيئية في مختلف الأنشطة البحرية.

وسبقت الاجتماعات الرسمية فعاليات بطولة العالم للفورمولا وان للقوارب السريعة (F1H2O) التي أقيمت للسنة الثانية على التوالي في شنغهاي، وسط مشاركة دولية واسعة وحضور لافت من القيادات الرياضية العالمية.

وشهدت الجمعية العمومية أيضاً إعادة انتخاب الدكتور رافاييلو شيولي من إيطاليا رئيساً للاتحاد الدولي بالإجماع لولاية جديدة تمتد حتى عام 2029، كما جُددت ولاية فاهور جولا من إستونيا كمدير إداري، وتم انتخاب كاريل كرامر من جمهورية التشيك لولاية ثانية في الإدارة التنفيذية.

كما صادقت الجمعية على انضمام أربع دول جديدة هي فيتنام وجورجيا والمغرب ونيبال كأعضاء مصوتين في الاتحاد الدولي، في خطوة تعكس التوسع العالمي المتزايد لرياضة المحركات المائية.

وشكّلت المشاركة اللبنانية حضوراً فاعلاً ومؤثراً في أعمال المؤتمر، حيث أكدت الدكتورة كارلا شاغوري على أهمية تفعيل دور المرأة في الرياضة البحرية الدولية وتعزيز مبدأ المساواة والشمولية ضمن مؤسسات الاتحاد، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز مكانة لبنان في المحافل الرياضية الدولية.

