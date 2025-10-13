كأس سليم سلام الـ 56 في الغولف احرزها الحوت وأبو سرحال وكأس مها سلام للزين وصفا

نظم نادي الغولف اللبناني دورة كأس سليم علي سلام ال 56 في الغولف على ملاعبه في منطقة الجناح – بيروت بمشاركة قياسية بلغت 86 لاعبا ولاعبة من جنسيات مختلفة.

وأجريت المنافسات التي تواصلت على مدى 8 ساعات وفق نظام الزوجي حيث جرى التسديد على 18 حفرة أولمبية وفي أجواء حماسية .

وأقيم حفل توزيع الكؤوس على الفائزين بحضور حشد من المدعوين كان في إستقبالهم رئيس الاتحاد اللبناني للغولف ونادي الغولف كريم سليم سلام، وتقدمهم ممثل رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام نجله صائب ورئيس مجلس إدارة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت ومدير البرامج في “تلفزيون لبنان” هيثم كالوت الى منثلي هيئات وقطاعات نقابية وإجتماعية ورياضية وأعضاء الهيئتين الإداريتين للاتحاد ونادي الغولف وكوكبة من الإعلاميين.

النشيد الوطني إفتتاحا ثم ترحيب وتقديم لوقائع الحفل من المستشار الإعلامي الزميل حسان محيي الدين وكلمة وجدانية من رئيس الانحاد للبناني ونادي الغولف كريم سلام، إستعاد فيها بالذاكرة على مدى ما حصل من تحديات وظروف صعبة السنة الماضية حيث أقفلت أبواب النادي والموظفين كانوا في خطر حيث أكّدوا فعل وفائهم وإنتمائهم للنادي، “والبعض كان الدرع الواقية ضد أية مخاطر. ورغم ذلك إستعدنا العافية وعادت دورة الحياة للنادي ولدوره الرياضي والسياحي وسيبقى النادي رسالة حضارية مثل لبنان وها نحن اليوم نقيم الدورة بأعلى المعايير التنظيمية”ط

وتقدم “بالشكر والإمتنان إلى السيد محمد الحوت لوقفات الدعم حيث حرصنا على المشاركة في العديد من الإستحقاقات الخارجية عبر ” أجنحة الأرز”، وحققنا النتائج المشرّفة عربيا وقاريا ودوليا”، منوها بجهود الأعضاء في الاتحاد اللبناني للغولف ولنادي الغولف.

وختم سلام بأن سليم علي سلام أورثه أمانة ومدرسة هي نادي الغولف، حيث يرعاه مع إخوانه في النادي وهم الأعضاء من الأوفياء لتخطي كل التحديات.

كما كانت كلمة وفاء من عضو الهيئتين الإداريتين للاتحاد ونادي الغولف روبير برنس، عرض فيها لمحطات مضيئة في سيرة ومسيرة سليم سلام “التي أرسى من خلالها دعائم لعبة الغولف في لبنان وكان الباني لمعالم نادي الغولف”، منوها بالتعاون من جانب أسرته وبحامل الأمانة كريم سليم سلام.

ثم أذاع النتائج الفنية على النحو التالي:

_ فئة الصافي (Net) كأس سليم سلام:

1 – عبد الحوت وطوني أبو سرحال 66 نقطة

2 – علي الزعتري وعلي حمود 67 نقطة.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.