خسارة مفاجئة تبعد منتخب لبنان عن كأس العرب

اخفق منتخب لبنان لكرة القدم في التأهل لنهائيات مسابقة كأس العرب التي تستضيفها قطر الشهر المقبل برعاية “الفيفا”، بخسارته أمام السودان 1 – 2، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الغرافة، والتي حضرها رئيس “الفيفا” جياني انفانتينو رفقة رئيس الاتحاد اللبناني المهندس هاشم حيدر وجمهور غفير من أبناء الجالية.

وتقدم لبنان عبر المدافع خليل خميس، ثم عادل محمد حيدر بالخطأ للمنتخب السوداني في الشوط الأول. وتلقت الشباك اللبنانية هدفا ثانيا في الشوط الثاني، على رغم خوض المنتخب السوداني اللعبة بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر من بدايتها بعد طرد لاعب بالبطاقة الحمراء.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.