فوز أول للبنان بالطائرة الشاطئية في الصين

Published: 4 days ago
حقق منتخب لبنان للرجال في الكرة الطائرة الشاطئية، الممثل بالثنائي جاد أبي كرم وهادي شبيب، انطلاقة قوية في مشاركته ضمن البطولة المقامة في سانيا – الصين، بفوزه اول على منتخب إندونيسيا ب 2-0 (21 – 16، 21 – 16).

وقدّم الثنائي اللبناني أداء اتسم بالتركيز العالي والانسجام، ما مكّنه من السيطرة على مجريات اللقاء وحسمه بثقة، ليضع أولى خطواته بنجاح في مشوار البطولة

