فوز أول للبنان بالطائرة الشاطئية في الصين

حقق منتخب لبنان للرجال في الكرة الطائرة الشاطئية، الممثل بالثنائي جاد أبي كرم وهادي شبيب، انطلاقة قوية في مشاركته ضمن البطولة المقامة في سانيا – الصين، بفوزه اول على منتخب إندونيسيا ب 2-0 (21 – 16، 21 – 16).

وقدّم الثنائي اللبناني أداء اتسم بالتركيز العالي والانسجام، ما مكّنه من السيطرة على مجريات اللقاء وحسمه بثقة، ليضع أولى خطواته بنجاح في مشوار البطولة

