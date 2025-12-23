بيروت فوتبول أكاديمي تحصد لقبين عربيين وتخطف الأضواء في دبي

حققت “بيروت فوتبول أكاديمي” إنجازا خارجيا جديدا بتتويجها بلقبين في فئتين ضمن كأس النخبة للاكاديميات العربية التي اقيمت في دبي.

ففي فئة مواليد عام 2015، قدّم الفريق اللبناني أداء مثاليا خلال البطولة، وحقق 8 انتصارات في المباريات الثماني التي خاضها، وصولا الى المباراة النهائية التي فاز فيها على فرسان الاردن 2-0، ورفع في ختامها كابتنه كايدن قندلفت كأس البطولة.

كما حصد الفريق البطل ابرز الجوائز الفردية باختيار أحمد مزهر أفضل حارس مرمى، وشربل كلاكش أفضل لاعب.

أما في فئة مواليد عام 2010، فقد لعب الفريق 6 مباريات، ففاز في 5 منها وتعادل في واحدة فقط، وقد حصل لاعبه شريف بيضون على جائزة افضل لاعب وافضل حارس مرمى في هذه الفئة التي فرضت مباريات غير سهلة، ومنها النهائية التي فاز فيها على بطل الامارات والبطولة العربية للاكاديميات فريق الريدز بهدفٍ وحيد، ليرفع كابتنه مارك سخين الكأس تحت انظار رئيس البعثة فابيو سعادة.

كما نال المدرب إيلي الهبر الذي تولى عمر الحوت مهمة مساعده، جائزة أفضل مدرب في الفئتين بسبب دوره اللافت في الإنجاز المحقّق، والذي أرسى العمل الاحترافي والنهج التدريبي المميّز داخل الأكاديمية التي تحمل اسم العاصمة اللبنانية، والتي دأبت منذ سنواتٍ على تطوير المواهب الشابة وصناعة أجيالٍ واعدة وقادرة على المنافسة والتميّز على المستويين العربي والدولي.

