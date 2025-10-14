غدي الشمالي يلمع في رياضة المبارزة ويحقق إنجازات محلية ودولية رغم صغر سنه

يلمع اسم المبارز اللبناني البطل غدي الشمالي في رياضة المبارزة على الساحتين اللبنانية والدولية .فالشمالي مولود عام 2005 ،ويبلغ العشرين من عمره، ويرتفع مستواه مع التدريبات المكثفة التي ينخرط فيها، بمعدل ست مرات في الأسبوع، تحت اشراف المدرب الوطني محمود علي أحمد لتنمية مهاراته.ويقول الشمالي،الذي ينتمي الى نادي البرج عينطورة التابع لمعهد مار يوسف(عينطورة) الشهير،”بدأت بممارسة رياضة المبارزة منذ سبع سنوات وأحرزتُ العديد من الألقاب آخرها لقب بطولتي لبنان في سيف المبارزة وسيف الحسام لفئة تحت ال20 سنة عام 2025 “.ويتابع الشمالي،الذي يتابع تحصيله الجامعي بالجامعة الاميركية في بيروت في السنة الثالثة في اختصاص الكومبيوتر والاتصالات، “لقد شاركتُ لأول مرة على الصعيد الخارجي عام 2022 في بطولة في امارة دبي(الامارات العربية المتحدة).وتصنيفي عام 2023 تحت فئة ال20 سنة كان 54 في بطولة العالم التي جرت في البحرين وهو مركز مشرّف للاعب لبناني .وآخر مشاركاتي كانت في بطولة العالم الجامعية التي جرت في المانيا الصيف الفائت ضمن بعثة لبنان للجامعات وفي بطولة آسيا التي اقيمت منذ عدة اشهر في بالي(أندونيسيا) لفئة الرجال .ولقد حققت نتائج جيدة في البطولة القارية وواجهت بطلاً يابانياً مصنف 9 عالمياً” .وتابع الشمالي قائلاً بثقة كبيرة بالنفس “تصنيفي حالياً 311 عالمياً في فئة الرجال والصادر عن الاتحاد الدولي للمبارزة وما زلت في عمر العشرين ومن شأن مشاركاتي المقبلة في هذه الفئة تحسين تصنيفي ومشاركتي المقبلة في بطولة العالم في اوائل شهر كانون الثاني المقبل في امارة الفجيرة(الامارات العربية المتحدة) وآمل ان أحقق نتائج جيدة في هذه البطولة التي تجمع نخبة من افضل المبارزين في العالم”.وحول العلاقة مع الاتحاد اللبناني للمبارزة ، يجيب الشمالي”الاتحاد يقوم بواجباته على الرغم من الامكانات الضئيلة وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الرياضة اللبنانية ونأمل ان تمنح الدولة مساعدات مالية للقطاع الرياضي من أجل تطويره”.وكشف الشمالي ان طموحه “هو المشاركة في دورة ألعاب أولمبية صيفية وان أحرز ميدالية لوطني الحبيب لبنان على الصعيد الخارجي أولمبياً او آسيوياً بشكل خاص او بطولة عالمية وأن أرفع العلم اللبناني عالياً وان يُعزف النشيد الوطني اللبناني خلال حفل التتويج وسيكون هذا الأمر رائعاً في حال حصل ” .وأشار الشمالي الى أنه سينخرط في معسكرتدريبي بفرنسا في الفترة الواقعة بين 26 تشرين الأول الجاري و3 تشرين الثاني المقبل ضمن المشروع الذي أطلقته السفارة الفرنسية في لبنان بالتعاون مع العديد من الاتحادات.

ولم ينس غدي توجيه الشكر الى والده الياس ووالدته فاتن لمواكبتهما الدائمة لمسيرته الرياضية مضيفاً ان العزف على البيانو من هواياته ايضاً.

يبقى السؤال: هل يعزف غدي الياس الشمالي لحن الانتصار الخارجي قريباً يكون مقدمة لولادة نجم دولي لبناني في المبارزة ؟

نأمل ذلك والاشارات تدّل على هذا الأمر.

