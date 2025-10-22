المرحلة الختامية لبطولة لبنان للأكوابايك تُتوّج الأبطال على شاطئ الهري – البترون

اختتم الاتحاد اللبناني للمحركات المائية بطولة لبنان للأكوابايك “جت سكي” بإقامة المرحلة الثالثة على شاطئ بلدة الهري – البترون، بالتعاون مع بلدية الهري، في جو حماسي ومنافسة قوية شهد حضوراً جماهيرياً واسعاً.

نتائج الفئات المختلفة

أسفرت النتائج النهائية عن الأبطال في مختلف الفئات:

فئة OPEN: فاز ايلي كنعان بالمركز الأول، تلاه محمد سرحان في الثاني وموني الجميل في الثالث.

فئة 260: جاء مارك متى أولاً، جو غازاريان ثانياً وأنطوني ظريفة ثالثاً.

الفئة النسائية: حلّت خديجة نعنوع أولاً وعلا غزيري ثانية.

فئة جونيور: تصدّر ايليو خوند المركز الأول، وجاء جهاد نعنوع ثانياً ووليد صيداوي ثالثاً.

فئة HO 130: جاء نور طالب أولاً، وجمال حسين ثانياً، وأمير سمروط ثالثاً.

فئة 300: حلّ ايلي عبدالله في المرتبة الأولى، ومتى في الثانية، وسرحان في الثالثة.

إشراف وتكريم الفائزين

أشرفت على البطولة رئيسة الاتحاد الدكتورة كارلا شاغوري، ونائب الرئيس أدي نعمة، والأمين العام هادي نخول، وعضو الاتحاد اليدا نخول.

وفي الختام، وزعت الرئيسة وأعضاء الاتحاد الكؤوس والميداليات على الفائزين بحضور رئيس بلدية الهري الدكتور لبيب صالح. وأعلن الاتحاد أنه سيقيم لاحقاً احتفالاً خاصاً لتتويج الأبطال الرسميين للأكوابايك لعام 2025.

