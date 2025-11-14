تعاون جديد بين سيدة اللويزة وبيروت ماراتون لتعزيز ثقافة الركض

وقّعت جامعة سيدة اللويزة (NDU) وجمعية “بيروت ماراتون” مذكرة تفاهم تمتد لثلاث سنوات بهدف تطوير التعاون في المجال الرياضي ونشر ثقافة الركض ضمن السباقات والأنشطة المرتبطة بها. وقد جاء توقيع مذكرة التفاهم في لقاء رسمي داخل قاعة المؤتمرات في الجامعة بحضور رئيس الجامعة الأب الدكتور بشارة الخوري ورئيسة الجمعية مي الخليل، إلى جانب عدد من مسؤولي الجامعة والجمعية.

تعزيز التعاون الرياضي

مذكرة تفاهم تعيد الشراكة بعد سنوات

رحّب الأب الخوري بالحضور، معتبرًا أن جمعية “بيروت ماراتون” تشكّل نموذجًا وطنيًا وإنسانيًا يُحتذى به من خلال نشاطاتها ورسالتها الهادفة لتعزيز ثقافة الرياضة بين الشباب.

وأعرب عن سعادته بعودة الشراكة بين الجامعة والجمعية، مؤكدًا أن قيادة مي الخليل شكّلت دائمًا عنوانًا للإرادة والإصرار، متمنيًا أن تُتوج مذكرة التفاهم بنتائج ونجاحات جديدة.

تقدير متبادل وشراكة طويلة

علاقة تمتدّ منذ 2014

من جهتها، عبّرت مي الخليل عن تقديرها الكبير للجامعة وقيادتها، مثنية على رؤية الأب الخوري “القامة العلمية والوطنية”، ومؤكدة أن التعاون بين الجانبين يعود إلى عام 2014 حين وُقّعت مذكرة تفاهم سابقة وحققت نتائج “غنية وطموحة”.

وقالت إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يشكّل محطة جديدة لتعزيز الرياضة والمسؤولية المجتمعية بين الطلاب.

سباق “سبينيس للسيدات” في جونية

مشاركة طلاب الجامعة لتعزيز ثقافة الركض

قدّمت آنا ماريا الخوري، مديرة التوعية في الجمعية، عرضًا ترويجيًا حول سباق “سبينيس للسيدات” المقرّر إقامته يوم الأحد 23 الجاري في مدينة جونية، تحت شعار “شو قصتك؟”، مؤكدة أهمية مشاركة الجامعة من خلال مجموعة من طلابها وطالباتها دعمًا لهذا النشاط.

عرض وثائقيات عن نشاطات الجمعية

مسيرة ممتدة من الإنجازات الرياضية

كما تخلل اللقاء عرض أفلام وثائقية تُجسّد نشاطات جمعية “بيروت ماراتون” في السنوات الماضية، مسلطة الضوء على دورها في نشر ثقافة الركض وتحفيز العمل المجتمعي والترفيهي والرياضي في لبنان.

