جولة تقنية لسباق نصف ماراتون سلعاتا – جبيل

نظمّت جمعية “بيروت ماراتون” جولة تقنيّة ميدانية لفريق العمل المولج تنظيم سباق نصف الماراتون والمقرّر إقامته يوم الأحد 8 شباط بين بلدة سلعاتا البترونية ومدينة جبيل على طول الساحل البحري.

وكانت الجولة بدأت من أمام ملعب بلدية سلعاتا حيث نقطة الإنطلاق. وحضر نائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم والمدير التنفيذي سامر مكارم ومدير السباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة إلى فريق العمل وعدد من أفراد اللجان العاملة. وكان شرح تفصيلي من قبل إعرابي نائل عن ترتيبات خط الإنطلاق وكيفية وصول العدائين، موضحا بإن إنطلاق العدائين سيكون على دفعتين الأولى عند الساعة 00 : 7 صباحا لعدائي النخبة والمحترفين وفرق البدل وعند الساعة 05 : 7 لبقية العدائين والعداءات. وهي المرة الأولى التي يعتمد فيها هذا الإجراء لدواعي تقنية .

ومن خط الإنطلاق توجّه الجميع على طول المسار وما يلحظه من محطات ترفيه ومياه، وصولا إلى خط النهاية في باحة ميناء جبيل حيث سيتم هناك تقليد العدائين بميداليات السباق وأماكن تجمّع المشجعين وخيمة الشخصيات الرسمية والضيوف.

من جهتها أوضحت نعمة بأن مهلة التسجيل للسباق تنتهي الإثنين 2 شباط الجاري وقد بلغ عدد المشاركين لتاريخه 1200 عداء وعداءة من بينهم 123 من العدائين الأجانب والعرب، ومن بينهم العداءة الأولمبية شيرين نجيم قادمة من هولندا وهي من نادي ليتس ران. وقد توزّع المشاركون في سباق البدل إلى 62 فريقاً.

وحدّدت أوقات إستلام أرقام السباق أيام 4 و5 و6 شباط الحالي في مكاتب جمعية “بيروت ماراتون” الكائنة في منطقة بيروت الرقمية BDD – شارع بشارة الخوري – مقابل وزارة المالية ( مديرية الواردات).

