سباق نصف ماراتون لـ “بيروت ماراتون” الأحد 23 أيار في الواجهة البحرية

تنظم جمعية “بيروت ماراثون” سباقا لمسافة نصف ماراتون 21,1 كيلومترا، الأحد 23 أيار في منطقة واجهة بيروت البحرية.

ويندرج الحدث ضمن مبادرة عالمية تشهد مشاركة أكثر من 260 ألف عداء وعداءة حول العالم في يوم واحد، ما يجعل بيروت جزءاً من حركة عالمية موحّدة تنبض بالحياة والإيجابية.

ويعتبر السباق غير تنافسي، ويهدف إلى تشجيع المشاركة المجتمعية.

ويتضمن 4 فئات، وستكون المشاركة في حدّها الاقصى هي 1000 عداء وعداءة وفق الفئات التالية:

– نصف الماراتون 1 ، 21 كيلومتر ا

– 5 كيلومترات

– 1 كيلو متر

وتدعو الجمعية جميع الراغبين بالمشاركة إلى التسجيل المبكر نظرا الى محدودية الأماكن، على أن يقفل باب التسجيل بتاريخ 20 أيار، وسيكون متاحا على الرابط التالي:

Beirutmarathon.org

