بالصور: كأس لبنان 2025 في سباق الدراجات الهوائية يشعل المنافسة على الطرق الساحلية بين طرابلس وجبيل

نظم الإتحاد اللبناني للدراجات سباق كأس لبنان لدراجات الطريق لموسم 2025 للفئات التالية :النخبة(رجال وسيدات)،ماسترز والشباب. أعطى رئيس اللجنة الفنية للإتحاد نظرت حبيبيان إشارة إنطلاق السباق في تمام الساعة الثامنة صباحاً من أمام معرض رشيد كرامي الدولي في مدينة طرابلس حيث سلك المتسابقون الأوتوستراد الساحلي بإتجاه شكا والبترون وصولاً الى مدينة جبيل ومن ثم صعوداً بإتجاه عنّايا حيث نقطة الوصول بالقرب من حاجز الجيش اللبناني.

كأس لبنان 2025 في سباق الدراجات الهوائية يشعل المنافسة على الطرق الساحلية بين طرابلس وجبيل pic.twitter.com/umFCDoiSTz — Cedar News (@cedar_news) November 3, 2025



شارك في السباق أكثر من 50 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات يمثلون الأندية الاتحادية وفريق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالإضافة الى لاعبين من سوريا و الأردن.

وعند وصول المتسابقين الى مدينة جبيل وإستلامهم الطريق صعوداً نحو عنّايا ، إشتعل التنافس بينهم حيث تمكن لاعب نادي عاليه طوني الحاج من حسم السباق لمصلحته متقدماً على لاعب نادي المزار الرياضي كفردبيان خليل الاسمر الذي حلّ ثانياً ، فيما حلّ ثالثاً لاعب فريق قوى الأمن الداخلي جورج اسكندر.

أمّا في فئة الماسترز فقد تمكن لاعب النادي اللبناني للدراجات الهوائية علي عطوي من تحقيق المركز الأول في فئته متقدماً اللاعب بسام ضناوي الذي حل ثانياً ، فيما حلّ لاعب فريق هومنتمن إنطلياس هاكوب كشيشيان في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب، فقد تمكن من إنهاء السباق كل من لاعب نادي هومنتمن انطلياس فاكو مزاكيان الذي حلّ أولاً و لاعب نادي المزار الرياضي كفردبيان أحمد مشموشي الذي حلّ في المركز الثاني.

أما في فئة الإناث حيث كانت مسافة السباق أقصر بحوالي 7 كم من مسافة سباق باقي الفئات فقد احرزت لاعبة نادي هومنتمن برج حمود تمارا الزين المركز الاول قاطعةً المسافة متقدمةً على اللاعبة رامونا خليفه من النادي اللبناني للدراجات الهوائية ، يليها في المركز الثالث لاعبة نادي المزار الرياضي كفرذبيان إلسي الأسمر.

وفي الختام وجهت الهيئة الإدارية للإتحاد الشكر لعناصر قوى الأمن الداخلي ووحدات الجيش اللبناني التي أمنّت مسار السباق بشكل كامل حرصاً على سلامة المشاركين بالإضافة الى شكر لبلدية جبيل وعناصرشرطتها الذين ساعدوا في تأمين السير على مستديرة جبيل بشكل تام، كما تم شكر عناصر الصليب الأحمر اللبناني الذين تولوا مواكبة اللاعبين طوال مسافة السباق ، ومن ثم تم توزيع الكؤوس على الفائزات والفائزين.

أما النتائج الفنية النهائية للسباق فكانت على الشكل التالي:

أ‌- فئة النخبة:

1- طوني الحاج ( نادي عاليه للدراجات) 2 س 19 دقائق 33 ثانية

2- خليل الاسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 19 د 34 ث

3- جورج اسكندر (فريق قوى الامن) 2 س 22 د 30 ث

4- مؤمن عبد الحكيم سعيد الرجال 2 س 24 د 38 ث

5- عبد العزيز المانع (هومنتمن بيروت) 2 س 25 د 37ث

6- عثمان عدرا (نادي اوفياء الرياضي )2 س 26 د 6ث

7- عصام علم الدين (نادي الغزال الرياضي – طرابلس) 2 س 26 د 34ث

8- محمد عياش (النادي اللبناني للدراجات الهوائية – عربصاليم) 2 س 29 د 46ث

9- عبدالله قراقيره (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 31 د 37 ث

10- شربل جحا (هومنتمن بيروت) 2 س 33 د 17 ث

11- انطوني الخوري (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 34 د 1 ث

12- علي عوض (نادي الغزال الرياضي – طرابلس) 2 س 34 د 1 ث

13- نزار القاضي (فريق الجيش اللبناني) 2 س 35 د 28 ث

14- الكسندر بانايوت (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 39 د 1 ث.

15- حيدر الصباح (النادي اللبناني للدراجات الهوائية – عربصاليم) 2 س 39 د 50 ث

16- كمال شعبان (فريق الجيش اللبناني) 42 س 41 د 49 ث

17- داني كيوان (هومنتمن عنجر) 2 س 47 د 36 ث

18- مهند جلول (نادي الغزال الرياضي – طرابلس) 2 س 49 د 59 ث

19- مالك الحريري (هومنتمن عنجر2 س 52 د 16 ث

20- ايلي يزبك (فريق الجيش اللبناني) 3 س 12 د 41 ث

21- علي قداح (فريق قوى الامن) 3س 12 د 51 ث

22- حسين حرب (النادي اللبناني للدراجات الهوائية – عربصاليم) 3 س 27 د 9 ث

ب‌- فئة الماسترز:

1- علي عطوي (النادي اللبناني للدراجات الهوائية) 2 س 26 دقائق 48 ثانية

2-بسام ضناوي 2 س 28 د 32 ث

3- هاكوب كشيشيان (هومنتمن انطلياس) 2 س 29 د 5 ث

4- رامي عدرا(المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 31 د 17 ث

5- جورج بطرس (هومنتمن انطلياس) 2 س 35 د 28 ث

6- فينسنت شمسيان (هومنتمن بيروت) 2 س 56 د 40 ث

7- حسن عميري (فريق الجيش اللبناني) 2 س 57 د 40 ث

8- حسين لزيق (النادي اللبناني للدراجات الهوائية) 3 س 8 د 22 ث

ت‌- فئة الاناث

1- تمارا الزين (هومنتمن برج حمود) 2 س 37 ثانية

2- رامونا خليفة (النادي اللبناني للدراجات الهوائية) 2 س 10 د 55 ث

3- السي الاسمر (المزار الرياضي كفرذبيان) 2 س 37 د 37 ث

4- اليز الراعي ( نادي عاليه للدراجات) 2 س 39 د 39 ث

ث‌- فئة الشباب:

1- فاكو مزاكيان (هومنتمن انطلياس) 2 س 52 دقائق 13 ثانية

2- احمد مشموشي (المزار الرياضي كفرذبيان) 3 س 7د 46 ث

