سباق الأكواتلون السنوي السابع في الكسليك يشهد مشاركة واسعة

نظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك سباق الأكواتلون السنوي السابع (سباحة وركض) صباح اليوم الأحد تحت إشراف الاتحاد اللبناني للترياتلون.

تضمّن السباق، الذي أقيم بالتعاون مع بلديات جونية وغزير وطبرجا وواكبته القوى الأمنية والبلدية والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني، سباق سباحة من جونية الى طبرجا (مسافة 3.2 كلم) وركض من طبرجا الى جونية (11.6 كلم) للفئات العمرية (رجال وسيدات) التالية:19-29 سنة،30-39 سنة،40-49 سنة،50 سنة وما فوق .واقيمت مسابقة سباحة(400 متر ) وركض(2 كلم) للفئتين العمريتين 12-15 سنة و16 -18 سنة.

وانطلق السباق عند الساعة 7 صباحاً من شاطئ النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك في ظل طقس صيفي رائع ومياه صافية. وحضر نائب رئيس بلدية جونيه الشيخ رشيد الخازن، نائب رئيس بلدية غزير المحامي ناجي الهاني، امين عام اتحاد الترياتلون الدكتور أحمد خليفة وأعضاء الاتحاد، الرئيس الفخري للنادي المنظّم المحامي ايلي آصاف، امين عام النادي كميل اده واعضاء مجلس الادارة رئيس لجنة الرياضة نسيب حداد، باتريسيا طراد، باسل عازار والشيخ كلوفيس الخازن، مدير عام النادي فيرا أنطون، مسؤولو الشركات الراعية وعشاق الرياضة ورجال صحافة واعلام.

*الترتيب العام لجميع الفئات:

-رجال:

1- كاروول اوزالاي(تركيا):1.40.52 ساعة

2-حسين حجازي:1.51.35

3- بلال كوكيماي(تركيا):1.51.40

-سيدات:

1- كليا ارابغيان:2.12.01 ساعتان

2-رفقا عون:2.15.08

3-حوي عبود:2.16.52

وفي الختام، أقيم حفل التتويج من قبل كبار الحضور في أجواء احتفالية ورياضية بامتياز.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.