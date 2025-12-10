هيئة ادارية جديدة للاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات برئاسة زياد سعادة

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات هيئة إدارية جديدة بمشاركة ممثلي 15 جامعة من أصل 25 يحق لها التصويت من خلال استيفائها الشروط، وذلك في مقر الاتحاد بمنطقة الدورة.

وأعقب الانتخابات جلسة لتوزيع المناصب على الأعضاء الفائزين برئاسة أكبر الأعضاء سنّاً، جو مجاعص، وتمّ التوافق على توزيع المناصب على الشكل التالي:

زياد سعادة رئيسا، طارق عساف نائبا أوّل للرئيس، زكريا شرارة نائبا ثانيا للرئيس، عمر بكري كسباه أمينا عاما، عوض مرعي أمينا للصندوق، سحر الحلاق أمينة للشؤون الخارجية،!محمد إبراهيم أمينا للشؤون الإعلامية والترويجية، مارون الخوري أمينا لشؤون المنتخبات، إدغار القزي أمينا لشؤون المسابقات، جني نصار أمينة للجنة الانضباط، جاك شهدا أمينا للجنة الطبية، جو مجاعص وطارق أبو عمر عضوين مستشارين.

وأقرّت الهيئة الإدارية الجديدة انطلاق موسم البطولات الجامعية في 19 كانون الثاني المقبل. كما أكدت مشاركة الاتحاد في خمس بطولاتٍ للعالم في سنة 2026، وهي بطولة كرة اليد في فرنسا، كرة القدم للصالات في بولندا، المواي تاي في البرازيل، الكرة الطائرة الشاطئية في البرتغال، الشطرنج في الصين، والبادل في اسبانيا.

