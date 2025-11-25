رونالدو يحسم قرار الزواج… حفل خاص في مسقط رأسه ماديرا

كشفت تقارير صحفية برتغالية أن النجم كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، حدد تفاصيل حفل زفافه المرتقب من خطيبته جورجينا رودريغيز بعد علاقة استمرت نحو تسع سنوات.

وبحسب صحيفة «كوريو دا مانيا»، فقد اختار رونالدو جزيرة ماديرا—مسقط رأسه الذي نشأ فيه قبل 40 عاماً—مكاناً لإقامة الحفل، في خطوة تكسر التقاليد التي تقضي عادة بأن يُقام الزفاف في موطن العروس، سواء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس أو في إسبانيا حيث نشأت جورجينا والتقت بالنجم البرتغالي.

ومن المقرر أن يُقام الزفاف بين شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2026، بعد نهاية كأس العالم وقبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي.

وكان رونالدو قد أكد في مقابلة سابقة مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان أن الحفل سيكون صغيراً وخاصاً، موضحاً أن جورجينا “لا تحب الحفلات الكبيرة”. ويأتي هذا بعدما اتفق الثنائي، وفق تقارير متعددة خلال العام الحالي، على المضي رسمياً نحو الزواج، خاصة بعد سنوات من الارتباط وإنجاب ابنتين تعيشان مع باقي أبناء رونالدو الخمسة تحت رعاية جورجينا

