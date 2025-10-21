روجيه فغالي يظفر بلقب سباق السرعة الخامس “سبيد تست” في الجديدة

أحرز السائق اللبناني روجيه فغالي لقب سباق السرعة الخامس “سبيد تست” الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL) في شوارع بلدة الجديدة، بالتعاون مع بلدية الجديدة – البوشرية – السد، وسط حضور جماهيري حاشد من عشاق الرياضة الميكانيكية.

وجاء السباق ضمن الجولة الخامسة من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الحالي، بمشاركة أكثر من 100 سيارة من مختلف الفئات والمستويات. وقد تألّق فغالي في فئة المحترفين، ليؤكد مجدداً هيمنته على رياضة السيارات اللبنانية.

🏁 نتائج السباق النهائية

فئة المحترفين

روجيه فغالي – ميتسوبيشي لانسر إيفو 6 – 1:29.16 دقيقة أليكس فغالي – ميتسوبيشي لانسر إيفو 8 – 1:32.51 بول قصيفي – ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 – 1:33.16

لقب السائق الناشئ: روجيه فغالي جونيور

فئة السوبر ستريت

اكزافييه مسعد – ميتسوبيشي لانسر إيفو 7 – 1:37.97 دقيقة إيلي سعادة – ميتسوبيشي لانسر إيفو 10 – 1:40.05 ستيف أصفهاني – بورش 911 توربو أس – 1:40.65

لقب السائق الناشئ: كيفن قاصوف

كأس السيدات: غريس موسى

فئة الستريت

إلياس بشارة – مازدا MX-5 – 1:43.63 دقيقة مازن الهبر – غولف GTI – 1:46.13 جوزف حشيمي – غولف GTI – 1:47.88

لقب السائقة الناشئة وكأس السيدات: ميا عطالله

فئة الأكزوتيك

ستيف أصفهاني كابي قزي جورج ملك

فئة الإيليت

جورج ملك نديم الحداد ستيف هرميس

فئة السيارات الكلاسيكية

علي خياط جو البعيني يوسف باسيل

كأس تحدي الإعاقة: وسام روكز

فئة الكروس كارز:

إدوين خنيصر يوسف قصيفي

وشهد السباق مشاركة رئيس النادي المنظم وبطل لبنان السابق للراليات وتسلق الهضبة نبيل “بيلي” كرم الذي قاد سيارة بورش GT2 في لفة استعراضية مميزة.

وفي ختام الحدث، وزّع رئيس بلدية الجديدة – البوشرية – السد المحامي أوغست باخوس وعدد من أعضاء البلدية، إلى جانب نبيل كرم وعماد لحود وغابي كريكر ونبيل قمبز، الكؤوس والميداليات على الفائزين. كما قدّم كرم درعاً تذكارية إلى باخوس عربون تقدير ومحبة.

