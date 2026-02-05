عليوان ومرفوسة يشاركان في دورة الماستر العالمية برفع الأثقال في أبو ظبي

يغادر الرباعان الدوليان وبطلا العالم للماسترز برفع الأثقال خضر منير عليوان وعدنان مرفوسة لتمثيل لبنان في دورة العاب للماسترز العالمية برفع الاثقال التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ما بين 6 و 15 شباط الجاري .

جدير بالذكر أن الرباع عليوان كان قد فاز في العام الماضي بلقب البطولة العالمية محرزاً ذهبية وفضيتين وزن 79 كلغ ، كما فاز الرباع مرفوسة بثلاث فضيات عالمية بوزن 89 كلغ.

ووجه عليوان تحية تقدير الى رئيس إتحاد القوة والتربية البدنية الرباع العالمي السابق حسنين مقلد على الرعاية ، وإلى رئيس إتحاد رفع الأثقال حسان القيسي و خضر مقلد.

