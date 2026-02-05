رياضة

عليوان ومرفوسة يشاركان في دورة الماستر العالمية برفع الأثقال في أبو ظبي

Published: 21 hour ago
رفع الأثقال

يغادر الرباعان الدوليان وبطلا العالم للماسترز برفع الأثقال خضر منير عليوان وعدنان مرفوسة لتمثيل لبنان في دورة العاب للماسترز العالمية برفع الاثقال التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ما بين 6 و 15 شباط الجاري .

جدير بالذكر أن الرباع عليوان كان قد فاز في العام الماضي بلقب البطولة العالمية محرزاً ذهبية وفضيتين وزن 79 كلغ ، كما فاز الرباع مرفوسة بثلاث فضيات عالمية بوزن 89 كلغ.

ووجه عليوان تحية تقدير الى رئيس إتحاد القوة والتربية البدنية الرباع العالمي السابق حسنين مقلد على الرعاية ، وإلى رئيس إتحاد رفع الأثقال حسان القيسي و خضر مقلد.

