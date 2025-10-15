رئيس الجمهورية يستقبل منتخب لبنان للسيدات في “الميني فوتبول” بعد إحرازهنّ الميدالية البرونزية

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منتخب لبنان للسيدات في “الميني فوتبول” بعد إحرازهنّ الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أُقيمت في أربيل، وهنّأهنّ على الإنجاز المشرف الذي يرفع اسم لبنان عاليًا، مشيدًا طبعزيمتهنّ وإصرارهنّ على تمثيل الوطن بأفضل صورة، وقدّم أعضاء المنتخب درع الاتحاد للرئيس عربون تقدير وامتنان”.

