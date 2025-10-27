رئيس الاتحاد اللبناني للكاراتيه يختتم بطولة لبنان 2025 بنجاح كبير

اختتم الاتحاد اللبناني للكاراتيه بطولة لبنان لعام 2025 في “مجمّع الرئيس اميل لحود الرياضي” في مار روكز(الدكوانه) تنفيذاً لروزنامته السنوية للعام الجاري.

وأقيمت المرحلة الثالثة والأخيرة من البطولة ، المخصصة لفئتي الرجال والسيدات،في “مجمّع الرئيس اميل لحود الرياضي” بحضور رئيس الاتحاد موسى فتوش،نائب الرئيس يوسف ارقدان ،الأمين العام جورج ملكون ،امين الصندوق علي حميّة وعضو الاتحاد المحاسب خليل صيقلي واهالي اللاعبين واللاعبات وعشاق رياضة الكاراتيه.

وتبارى اللاعبون واللاعبات ،الذين ناهز عددهم 110من العديد من الاندية اللبنانية ،خلال يوم طويل .

ترأس لجنة التحكيم رئيس لجنة الحكّام وسام الحلو.

وبعد اختتام البطولة قال رئيس الاتحاد موسى فتوش” لقد كانت البطولة ناجحة فنياً وادارياً وتنظيمياً .ومما ساهم في نجاحها المستوى الرفيع للاعبين واللاعبات من كافة الفئات العمرية والجمهور الكبير الذي واكب البطولة عبر مراحلها الثلاث.عام 2025 كان حافلاً بالنشاطات المحلية، وشهد مشاركة في البطولة العربية وبطولة غرب آسيا ،اللتين أقيمتا في العاصمة الأردنية عمّان، وأحرز المنتخب اللبناني العديد من الميداليات الملوّنة في البطولتين المذكورتين .وأود أن اشكر كل من ساهم في نجاح الموسم من لجنة ادارية للاتحاد والأندية وكافة اللجان العاملة ضمن الاتحاد والحكام واللاعبين واللاعبات والشكر موصول الى رجال الصحافة والاعلام الذين يواكبون اخبار رياضة الكاراتيه اللبنانية على مدار السنة”.وأضاف فتوش”هنالك خامات واعدة ينتظرها المستقبل اللامع والاتحاد يعمل على تنمية وصقل مواهبهم “.

