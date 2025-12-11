ذهبية آسيوية جديدة ترفع اسم لبنان في الفنون القتالية

حقق آدم ديراني ابن بلدة رياق البقاعية انتصارا جديدا للبنان في بطولة آسيا لـ”الفنون القتالية المختلطة”(MMA ) التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة بالتعاون مع بلدية جونية، في قاعة “مجّمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي”، بإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي للّعبة وبرعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان .

نال آدم ديراني الميدالية الذهبية ولقب بطل آسيا بوزن 79.40 للـ Super welterweight بعد فوزه بمباريات صعبه امس واليوم وقد فاز على منافسيه الفلسطيني والايراني.

