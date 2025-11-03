بالصور: حمد الوهيبي يستعد لخوض الجولتين الختاميتين من كأس العالم باها كروس كاونتري 2025 في قطر ودبي

يستعد البطل العُماني حمد الوهيبي للمشاركة في باها قطر الدولي وباها دبي الدولي، الجولتان الختاميتان من موسم 2025 من كأس العالم باها كروس كاونتري للاتحاد الدولي للسيارات “فيا”، وذلك ضمن صفوف فريق “أر أكس سبورت” بإدارة البطل الإماراتي راشد الكتبي في فئة “سايد باي سايد” على متن مركبة بي أر بي “كان أم مافريك أر”.

حمد الوهيبي يستعد لخوض الجولتين الختاميتين من كأس العالم باها كروس كاونتري 2025 في قطر ودبي pic.twitter.com/ZTDr1yTJy5 — Cedar News (@cedar_news) November 3, 2025



ويشهد الموسم الحالي المشاركة الأولى لـ حمد الوهيبي في راليات الكروس كاونتري باها. ورغم خبرته الكبيرة، وتحقيقه لنجاحاتٍ استثنائية في بطولة العالم للراليات في السابق، إلا أن الوهيبي أكد أن الخبرة واكتساب معلومات جديدة كان الأولوية بالنسبة له في موسم 2025 نظرًا للاختلافات الجذرية في راليات الكروس كانتريباها.

ورغم المشاكل التي واجهها حمد الوهيبي هذا الموسم، إلا أن تلك المشاكل كانت ناجمةً عن ضعف الخبرة في موسمٍ تعليمي، ويثق بأن المواسم المقبلة ستكون أفضل، مع تأقلمه وارتياحه بشكلٍ أكبر في القيادة في راليات الباها وفي الكثبان الرملية في الصحراء، التي تتطلب تعديل أسلوب القيادة بالكامل مقارنةً مع ما اعتاد المخضرم عليه طوال مسيرته الاحترافية.

و استهل حمد الوهيبي مشاركاته في راليات الباها بدءًا من رالي حائل، الذي كان بمثابة اختبارٍ له، مع مشاركته في فئة الأساتذة “ماسترز”، التي أوقدت بداخله شعلة الإصرار للنجاح ومنحته الشغف للمشاركة بالعديد من جولات الموسم، مع مشاركته في الأردن، اليونان، إيطاليا، إسبانيا، والمجر، وحيث كان بإمكانه تحقيق المركز الأول بفئته في باها إيطاليا، ليثبت أن السرعة موجودة.

ورغم أن هذا هو الموسم الأول له في كأس العالم باها كروس كاونتري، إلا أنه ينافس على تحقيق المركز الثاني في البطولة، ولديه فرصة قوية للنجاح مع الطموحات العالية بالتمتع بوتيرة قوية في جولتَي قطر ودبي.

كما أن لدى حمد الوهيبي فرصة للفوز بلقب البطولة، وإن كانت ضئيلة حسابيًا، لأن منافسه سيشارك في الجولتين الختاميتين أيضًا، بينما لم يتمكن حمد الوهيبي من تسجيل نقاط في مشاركته الأولى في باها حائل، إضافةً إلى عدم مشاركته في باها البرتغال.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.