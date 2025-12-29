رحيل الأيقونة حسن عبود يهزّ الوسط الكروي اللبناني

فجع الوسط الرياضي وتحديداً الكروي هذا الصباح، بخبر رحيل نجم نادي النجمة والإخاء الاهلي عالية ومنتخب لبنان السابق، الأيقونة حسن عبود، الملقب بـ”ملك النص”، نظراً لمهاراته الفائقة وسط الملعب، لدرجة ان مدربي الفريق النبيذي في عصره، كانوا يبنون خططهم التكتيكية، على تواجده مع لاعب اخر فقط في منطقة البناء والتموين، لقدرته على شغل هذه المساحة، علماً ان وفاته جاءت بعد صراع مع المرض، حيث أمضى اسابيعه الاخيرة في احد المستشفيات للعلاج، قبل ان ينتقل الى رحمة الله تعالى.

ونعت عائلة الفقيد الراحل كالآتي: {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم}.. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العلي العظيم.. بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي إليكم وفاة المرحوم: الحاج حسن علي عبود (أبوعلي)

يحدد الدفن لاحقا في بلدته عربصاليم.. للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الفاتحة.

اسرة “اللواء الرياضي”، تعزي عائلة كرة القدم اللبنانية وخاصة ناديي النجمة والاخاء الاهلي عاليه، وأفراد عائلته ومحبيه، وتسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جنانه، وان يلهمهم الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون

