الكرة الطائرة تفقد أحد أعمدتها.. رحيل لم يكن متوقعاً

نعى الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة الرئيس السابق لنادي الشبيبة البوشرية والرئيس السابق لـ”مجمّع ميشال المر الرياضي” الراحل انطون شهوان.

وجاء في بيان النعي الصادر عن الاتحاد” باسم رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف وباسم اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد وباسم عائلة الكرة الطائرة اللبنانية، ننعي الرئيس السابق لنادي الشبيبة البوشرية والرئيس السابق لمجمّع ميشال المر الرياضي الراحل انطوان شهوان الذي واكب الكرة الطائرة اللبنانية ادارياً وعاشقاً للعبة لأكثر من 60 سنة.وبألم وحسرة صُعقنا لخبر نزل علينا كالصاعقة برحيل انطوان شهوان الاداري”الديناميكي”.

ان رحيل شهوان خسارة للكرة الطائرة التي فقدت رجلاً كان يواكب المباريات بحماس وعايش الرعيل السابق والرعيل الحالي للكرة الطائرة عن كثب وربطته علاقات وطيدة مع عائلة اللعبة.وواكب الراحل رياضة الكرة الطائرة التي لم يعشق سواها لعقود طويلة واشتُهر بحماسه .

وفي هذا السياق، يتقدّم رئيس واعضاء الاتحاد من نادي البوشرية ومن عائلة الراحل بأحر التعازي راجياً من الله ان يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم عائلته الصبر والسلوان “.

