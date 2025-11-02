بالصور.. إنجاز استثنائي في جونيه: البطل نجيب نصر يخوض 60 نزالاً في ساعة واحدة احتفالاً بعيده الستين

نجح بطل الملاكمة الفرنسية(سافات) المخضرم نجيب نصر في التحدي الذي أعلنه وخاض ستين نزالاً ضد ستين ملاكماً وملاكمة في رياضة الملاكمة الفرنسية امام مبنى بلدية جونيه خلال ستين دقيقة مبرهناً عن لياقته البدنية العالية ورشاقته اللتين ما زال يتمتّع بهما .

إنجاز استثنائي في جونيه: البطل نجيب نصر يخوض 60 نزالاً في ساعة واحدة احتفالاً بعيده الستين pic.twitter.com/AlzzADfAh9 — Cedar News (@cedar_news) November 2, 2025

فأمام جمهور غفير تقدّمه نائب رئيس بلدية جونيه ورئيس اللجنة الرياضية في المجلس البلدي الشيخ رشيد الخازن وعدد من اعضاء المجلس البلدي،الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي للملاكمة الفرنسية جويل دوميز ،مسؤولون اتحاديون في مختلف الرياضات القتالية،ابطال وبطلات، ،رجال صحافة واعلام وحشد من هواة الرياضة من مختلف الأعمار، توافد لمواكبة النزالات الستين التي تقام للمرة الأولى، وهي من فكرة نجيب نصر بطل العالم في السافات عام 1995.بداية النشيد الوطني اللبناني ثم أقيمت النزالات بمشاركة لبنانية وفرنسية في ظل الموسيقى وتعليق مميّز ومحترف من سيمون ابو هلّون الذي اضفى حماسة واثارة على المباريات.

وفي التفاصيل، وفي ذكرى اطفاء شمعته الستين، واجه نصر 60 ملاكماً وملاكمة على مدى ساعة وخاض 60 نزالاً مع كل منهم مدته دقيقة واحدة امام تشجيع الحاضرين .

وفي الختام، احتفل نصر مع الحضور بميلاده الستين وقص قالب حلوى بالمناسبة في اجواء من البهجة والسرور.

نصر

وبعد صموده في الجولات الستين وتعليقاً على نجاحه في الرهان الذي أطلقه قال نصر” لقد صمدتُ خلال ساعة من المواجهات ونجحتُ في التحدي.وأود بهذه المناسبة ان أشكر المجلس البلدي لجونيه على تقديم التسهيلات لاقامة هذا الحدث امام مبنى البلدية وكل من ساهم في انجاحه من اصدقاء ومشاركين في النزالات والحضور ورجال وسيدات الصحافة والاعلام الذين واكبوا هذه الأمسية القتالية الرائعة”.

الخازن

بدوره، قال نائب رئيس بلدية جونيه الشيخ رشيد الخازن”يأتي هذا النشاط الرياضي الذي اقيم في مدينة جونية، وساهمت فيه بلدية جونيه، التي تولي الرياضة الأهمية الكبيرة، ضمن الأنشطة الرياضية العديدة التي تقام في المدينة .وعندما طرح نجيب نصر الفكرة علينا، اتخذ المجلس البلدي لمدينة جونية القرار بالموافقة من دون تردّد، ونحن امام العديد من الأنشطة الرياضية على اختلافها في المستقبل في جونيه “.

