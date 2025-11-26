جونية تتأهّب لأكبر مهرجان قتال آسيوي على الإطلاق

أعلن المجلس البلدي في جونية والاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة (MMA) خلال مؤتمر صحافي في البلدية، رسميا عن بطولة آسيا التي ستقام برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في “مجمّع الرئيس فؤاد شهاب” في جونية، بين 5 و11 كانون الأول المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة IMMAF.

حضر المؤتمر الصحافي رئيس المجلس البلدي فيصل افرام واعضاء المجلس البلدي، رئيس اللجنة الأولمبية جهاد سلامة، ممثل قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى الرائد دانيال خيرالله، نائب رئيس الاتحاد الدولي لل MMA وسام ابي نادر، رئيس اتحاد الـ MMA أحمد حازر واعضاء الاتحاد، رئيس اتحاد المواي تاي الغراند ماستر سامي قبلاوي، فاعليات اقتصادية وإعلامية ورياضية واجتماعية وعائلة ال MMA بلبنان من اداريين ومدربين وابطال وبطلات .

افرام

بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيبية لعريّفة الحفل كلوي ابو شبكة، وبعد عرض الاعلان الترويجي عن البطولة القارية التي تقام لأول مرة في لبنان، أعلن رئيس البلدية رسميا عن استضافة “مجمّع الرئيس فؤاد شهاب” لبطولة آسيا بالفنون القتالية المختلطة MMA بين 5 و11 كانون الأول المقبل، الذي يجمع أكثر من ٥٠٠ لاعب ولاعبة من عشرين دولة هي: كازاخستان، اوزباكستان، طاجكستان، قرغيزستان، الهند، اندونيسيا، باكستان، العراق، ايران، سوريا، فلسطين، البحرين، الكويت، اليمن، الامارات العربية المتحدة، منغوليا، الفيليبين، الأردن، اليابان ولبنان.

وقال افرام: “هذا الحدث ليس فقط بطولة رياضية بل تتويج لعمل وتخطيط طويل، ولرؤية واضحة بأن جونية ستكون عاصمة الـMMA بالقارة الآسيوية الأكبر بالعالم لأكثر من اسبوع. جونية مدرسة في رياضة القلب القوي، وبالضيافة، وبالقدرة دائما تكون على قدر المواعيد الكبيرة. واليوم ومرة جديدة نثبت أن مدينتنا قادرة ان تستقبل أهم الأحداث المحلية والدولية، وتكون منصّة ليتعرف العالم على لبنان من الوجه الحلو، القوي، المتطور”.

اضاف: “بلدية جونية، من موقعها ودورها، ترى أن الاستثمار بالرياضة ليس تفصيلا بل بالعكس، هي باب أساسي لتنمية المدينة، ولتحريك السياحة، ولخلق نبض اقتصادي جديد. من هنا كان قرارنا بدعم هذا الحدث كما دعمنا سابقا العديد من المسابقات والبطولات، ونحضّر كل البنية التحتية اللوجستية والتنظيمية اللازمة ليكون مستوى البطولة على قدر توقعات الاتحادين الدولي والآسيوي ضمن المعايير العالمية”.

وشكر كل الجهات المنظمة للبطولة، واعدا بأن “جونية ستكمل هذا المسار في تشجيع الرياضة، دعم البطولات، وتحويل مدينتنا لوجهة أساسية للرياضة والسياحة ببنية حديثة ومدينة دائما على الخريطة.”

حازر

بدوره، أشار رئيس اتحاد MMA الى “مشاركة 120 لاعب ولاعبة من لبنان في البطولة القارية، سبق لهم أن حققوا نتائج مميزة في البطولات الخارجية في الآونة الأخيرة، وآخرها البطلة سيلفي سماحة التي احرزت لقب بطولة العالم منذ فترة وجيزة”.

وشدد على ان “المنتخب اللبناني سينافس على مراكز الصدارة”، داعيا “الجمهور اللبناني الى مواكبة البطولة”.

وشكر وزيرة الشباب والرياضة على رعايتها هذا الحدث، وبلدية جونية على الدعم، لافتا الى ان “رياضة الفنون القتالية المختلطة هي من اسرع الرياضات انتشارا ونموا في العالم”.

الخازن

من جهته، اشار نائب رئيس بلدية جونية رئيس لجنة الشباب والرياضة في البلدية رشيد الخازن الى “النمو الكبير للرياضة في مدينة جونيه منذ عدة اشهر، فقد استضافت المدينة العديد من الأنشطة الرياضية من النشاط الذي اقامته وزارة الشباب والرياضة الصيف الفائت، الى انطلاق رالي لبنان الدولي من تنظيم النادي اللبناني للسيارات والسياحة في ايلول الفائت، الى سباق 5كلم الذي نظمته جمعية ماراتون بيروت الأحد الفائت، الى العديد من الأنشطة”.

ابي نادر

وأعلن نائب رئيس الاتحاد الدولي أنه يحقق الحلم الذي راوده “منذ سنوات طويلة بإقامة بطولة كبيرة في لبنان”، شاكرا “كل من سيساهم في انجاح الحدث من الوزيرة بايراقداريان راعية الحدث الى رئيس بلدية جونيه ونائبه واعضاء المجلس البلدي”.

ونوه بالنتائج المحققة من قبل لاعبي ولاعبات وطن الارز في البطولات الخارجية، مؤكدا أنه “لولا بلدية جونية لما أقيمت البطولة” .

قبلاوي

أما نائب رئيس الاتحاد اللبناني لؤي قبلاوي فأوضح ان “بطولة آسيا هي الأكبر في تاريخ البطولة القارية”، عارضا “للتحضيرات المكثفة للمنتخب اللبناني تحت اشراف 25 مدربا للاستحقاق القاري الكبير”.

وعدد الأبطال والبطلات المشاركين، عارضا للافتتاح الرسمي للبطولة في 6 كانون الأول المقبل والبرنامج اليومي للمباريات.

فياض

وأوضح عضو المجلس البلدي لجونية رئيس لجنة السياحة فادي فياض ان “نسبة كبيرة من فنادق جونيه باتت محجوزة من قبل المسؤولين الدوليين والوفود الآسيوية المشاركة في البطولة”.

