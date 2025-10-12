جمعية “بيروت ماراتون” تنقل سباق السيدات إلى جونية حفاظًا على الموعد نفسه

أعلنت جمعية “بيروت ماراتون” إجراء تعديل على مكان تنظيم سباق السيدات الذي كان مقرراً إقامته في منطقة واجهة بيروت البحرية، فتم نقله إلى مدينة جونية بالتعاون مع المجلس البلدي لجونية، وأبقت على تاريخ السباق يوم الأحد 23 تشرين الثاني المثبل تحت شعار : “شو قصتك؟”.

ويأتي هذا التعديل على الموقع بسبب الزيارة الرسمية لقداسة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان في 30 تشرين الثاني، وبسبب الإجراءات الأمنية والتحضيرات اللوجستية المرتبطة بهذه الزيارة التاريخية، حيث ستكون منطقة الواجهة البحرية لبيروت مغلقة أمام كل الأنشطة طوال شهر تشرين الثاني المقبل.

وعلى ضوء التنسيق والتشاور مع السلطات المعنية وشركاء الجمعية، تمّ إختيار مدينة جونية مكانا بديلاً لإقامة السباق بأمان ووفق المعايير التنظيمية والإحترافية، مع الحفاظ على روحية السباق القائمة على تمكين المرأة والمجتمع والسمة الإحتفالية للحدث.

وستعلن الجمعية تفاصيل المسار الجديد للسباق والترتيبات اللوجستية والتحديثات في الأيام المقبلة.

ووجهت الشكر لكل المشاركين في السباق والشركاء المثاليين والداعمين “على حسن تفهمهم وثقتهم الغالية والمستمرة”.

