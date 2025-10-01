توزيع الكؤوس على الفائزين والفائزات بسباق الجيش مساء الأربعاء المقبل

يوزّع المركز العالي للرياضة العسكرية الكؤوس والجوائز على الفائزين والفائزات لجميع الفئات العمرية في “سباق الجيش”(مسافته 10 كلم) الذي نظّمه الأحد الفائت وذلك عند الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل الواقع فيه 8 تشرين الأول الجاري في “مجمّع الرئيس اميل لحود الرياضي “(الدكوانة – مار روكز).

على الراغبين من المشاركين في السباق المذكور معرفة النتائج الكاملة للسباق الرجاء زيارة الرابط التالي:

https://flalbn.org/wp-content/uploads/2025/09/FINAL-RESULTS-ARMY-RACE-2025.pdf

