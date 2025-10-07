بالصور: تمارا الزين تحصد الميدالية الفضية في سباق فردي السيدات بالدراجات الهوائية بالبطولة العربية

أحرزت لاعبة منتخب العراق داهات كاوة الميدالية الذهبية في سباق فردي السيدات للدراجات الهوائية(20 كلم ضد الساعة) فيما حصدت لاعبة منتخب لبنان تمارا الزين الميدالية الفضية وذهبت البرونزية الى لاعبة منتخب قطر لولوة محمد.

يُشار الى أن منتخب لبنان يشارك بالبطولة العربية لدراجة الطريق ولدراجة تحدّي الاعاقة التي تقام في مدينة السليمانية (شمال العراق) .

تمارا الزين تحصد الميدالية الفضية في سباق فردي السيدات بالدراجات الهوائية بالبطولة العربية pic.twitter.com/SAkpLtfLbK — Cedar News (@cedar_news) October 7, 2025

تضم البعثة رئيسها نائب رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات جان زغيب و ابطال لبنان لدراجة الطريق وتحدي الاعاقة لعام ٢٠٢٥ نافذ كمال الدين، تمارا زين واحمد الغول.

وتختتم البطولة الأحد المقبل(12 تشرين الأول الجاري).

-مرفقة صورتان:

رقم 2-الزين(الى اليمين )خلال التتويج وبدا زغيب الى اليمين

رقم 3- تمارا الزين خلال السباق

