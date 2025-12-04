بالصور: جاين عبود تحرز برونزية ثمينة في نهائيات تايكواندو البوسنة

أحرزت اللاعبة اللبنانية جاين عبود(وزن تحت ال٣٧ كلغ) ميدالية برونزية في “نهائيات غران بري سراييفو”(البوسنة والهرسك)، للفئة العمرية بين 12-14 سنة في انجاز جديد لرياضة التايكواندو اللبنانية.

وسبق لعبود ان تأهلت إلى هذه المسابقة في مرحلة سابقة.

وفي طريقها إلى الدور نصف النهائي ،فازت عبود في ثلاث مباريات ولتخسر في الدور ما قبل النهائي امام لاعبة فرنسية بطلة أوروبا بفارق نقطة واحدة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فازت عبود على اللاعبة التركية غولانور كانكايا لتحرز اللبنانية الميدالية البرونزية تحت إشراف المدرب الماستر مارك خليفة .

وبعد إحرازها الميدالية البرونزية،اتصل بها رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة وبمدربها خليفة مهنئاً بالإنجاز الجديد المحقق في بطولة دولية كبيرة.

-مرفقة صورتان وكلامهما:

رقم 1-عبود(الى اليمين) خلال التتويج

رقم 2- عبود مع مدربها خليفة واللاعب كريس خوري

