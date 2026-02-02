بالصور: مذكرة تفاهم بين إتحاد بلديات البترون وجمعية “بيروت ماراتون”

وقّع إتحاد بلديات البترون بشخص رئيسه روجيه يزبك وجمعية بيروت ماراتون بشخص رئيستها مي الخليل مذكرة تفاهم بهدف التعاون في المجال الرياضي وتحديداً في رياضة الركض والنشاطات المترافقة، وذلك خلال لقاء عقد في مقر الإتحاد في مدينة البترون في حضور رئيس بلدية كفرعبيدا ميشال فغالي، رئيس بلدية سلعاتا جوزف سلوم، رئيس بلدية تحوم طنوس أبي صعب وممثل بلدية البترون جهاد ديب وممثل بلدية كوبا يوسف إلياس عيسى ومديرة التوعية في جمعية بيروت ماراتون آنا ماريا الخوري والمنسّقة مايا جارودي.

مذكرة تفاهم بين إتحاد بلديات البترون وجمعية "بيروت ماراتون" pic.twitter.com/Sy8Wkb3vnY — Cedar News (@cedar_news) February 2, 2026



في بداية اللقاء رحب يزبك بالخليل وثمن دور جمعية بيروت ماراتون على صعيد النشاطات والحضور اللافت عبر سباقات ماراتونية متميزة لجهة الكفاءة التنظيمية والمشاركة القياسية من كل المناطق اللبنانية ودول العالم بحيث تعزّز حضور لبنان على الصعيد الرياضي الدولي معرباً عن سعادته وفخره بهذه المسيرة وبنسج علاقات التعاون مع الجمعية لإطلاق دينامية لجهة إقامة نشاطات رياضية في بلدات قضاء البترون وتشجيع الأهالي على ممارسة الرياضة.

من جانبها، اعربت الخليل عن سرورها بهذا اللقاء وتوقيع شراكة مع البلديات في قضاء البترون مؤكّدة أن البلديات وفي كل المناطق اللبنانية هي الشريك الأساسي والمثالي للجمعية منذ إنطلاقتها في العام 2003 وعامل مساهم في إنجاح كل النشاطات الرياضية وشكرت للإتحاد رئيساً وأعضاء على الثقة في توقيع هذا التفاهم وأهمية ترجمته عبر خطوات فاعلة تكون عاملا في الترويج السياحي والإقتصادي والبيئي مشيرة إلى فكرة السباقات المناطقية وأهميتها ومنها سباقROLLING HALF الذي تنظّمه الجمعية يوم الأحد 8 شباط 2026 لمسافة نصف الماراتون (21.1 كيلومتر) إنطلاقاً من بلدة سلعاتا البترونية وصولاً إلى مدينة جبيل ودعت للمشاركة الواسعة في هذه الحدث الرياضي.

وتحدثت الخوري عن بنود هذا التفاهم لجهة النشاطات الرياضية للجمعية والمشاركة فيها من قبل العدائين والأهالي وتنظيم نشاطات مشتركة والإنخراط في البرامج التدريبية لتعزيز القدرات لدى العدائين والعداءات والمساهمة في مهام تطوعية خلال السباقات.

وختاماُ تمّ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين من قبل رئيس الإتحاد روجيه يزبك ورئيسة جمعية بيروت ماراتون مي الخليل.

وسبق ذلك عرض لفيلم وثائقي عن سيرة ومسيرة الجمعية والنشاطات التي نفّذت خلال السنوات الماضية والتقطت الصور التذكارية.

