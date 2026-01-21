سباق نصف ماراتون الأحد 8 شباط بمشاركة دولية من سلعاتا الى جبيل لجمعية “بيروت ماراتون”

تنظم جمعية “بيروت ماراتون” سباق ROLLING HALF يوم الأحد 8 المقبل من بلدة سلعاتا في شمال لبنان وصولًا إلى جبيل.

ويشهد السباق في نسخته الثالثة إقبالا لافتا من العدائين اللبنانيين والعرب والأجانب، حيث بلغت نسبة التسجيل للمشاركة حتى اليوم قرابة 85%، ما يعكس الحماس الكبير حيال هذا الحدث الرياضي النوعي، فيما آخر مهلة للتسجيل هي 1 شباط 2026 عبر الموقع الرسمي www.beirutmarathon.org

وتتميّز نسخة هذه السنة بطابعها الدولي، حيث يشارك فيها نحو 105 عدائين دوليين قادمين من 18 دولة.

وكانت الجمعية واصلت عقد إجتماعاتها التحضيرية الإدارية واللوجستية لهذا الحدث بحضور رئيستها مي الخليل وأعضاء من الهيئة الإدارية وفريق العمل، حيث وضعت اللمسات الأخيرة على الجوانب التنظيمية التي تم​ إستعراضها عبر شرح تفصيلي من قبل مديرة العمليات فرنسواز سعادة وهنا أبرز ما فيه :

يتضمن السباق الركض لمسافتين :

_ نصف ماراثون 21.1 كيلومترا

_ سباق البدل (Relay Race) بمشاركة 4 عدّائين ضمن الفريق الواحد

ويمر السباق عبر مسار يتميّز بجماله الطبيعي وإطلالته البحرية الخلابة، عابرًا البلدات التالية: سلعاتا، كبا، البترون، كفرعبيدا، تحوم، البربارة، المنصف، عمشيت وجبيل حيث نقطة الوصول في الميناء القديم.

ورُصدت جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام للرجال والسيداات.

وتُمنح الجوائز نفسها لفئة المكفوفين (Blind with Vision) دعما للرياضة الشاملة وتعزيزًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ويقام السباق تحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، بما يضمن أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

وفي إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، ستقدّم جمعية بيروت ماراثون حوالي 370 بطاقة مشاركة مجانية للعدائين غير القادرين ماديا على تحمّل رسوم التسجيل.

ويتم استلام أرقام السباق من مكاتب جمعية بيروت ماراثون وفق الجدول التالي:

من 3 إلى 6 شباط من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساء في مبنى تجمع الشركات الرقمية BDD، مبنى 1294، الطابق السادس.

وسيقام حفل توزيع جوائز الفئات العمرية يوم 13 شباط

