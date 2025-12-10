لبنان يستضيف النسخة الـ 66 من بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة في جونية

سيكون لبنان امام حدث رياضي قتالي دولي جديد عندما يستضيف الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة “بطولة محاربي الامارات في نسختها ال66 “، ابتداء من الساعة السادسة من مساء الخميس 11 كانون الأول الجاري في القاعة المسقوفة لمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية.

وسيشهد “القفص الحديد” عشرة نزالات بين 20 لاعبا ولاعبة في ليلة رياضية قتالية بامتياز .

ويشارك في النزالات لاعبون ولاعبات من لبنان والعراق وسوريا ومصر والأردن والمغرب وتركيا وايران.

وعشية اقامة البطولة الذائعة الصيت في عالم الرياضات القتالية ، عُقد مؤتمر صحافي حضره نائب رئيس الاتحاد الدولي امين عام الاتحاد اللبناني وسام ابي نادر، رئيس الاتحاد البحريني المدير التنفيذي للاتحاد الدولي محمد قنبر ، رئيس الاتحاد اللبناني أحمد حازر ونائبه لؤي قبلاوي، مسؤولون في “بطولة محاربي الامارات”، المدربون، اللاعبون المشاركون في النزالات ورجال الصحافة والاعلام.

وتحدث ابي نادر عن المسابقة الهامة التي ستجمع نخبة من لاعبي ولاعبات “الفنون القتالية المختلطة” في المنطقة. ووجّه الشكر الى رئيس مجلس ادارة “بالمز سبورتس” الاماراتي فؤاد درويش الذي سيحضر الى لبنان لمواكبة الأمسية الكبيرة والبالغة الاثارة الخميس. كما عرض اسماء المشاركين في النزالات العشرة. بدوره تحدث حازر عن استضافة لبنان لبطولة آسيا الناجحة بجميع المقاييس الفنية والجماهيرية والاعلامية والتنظيمية ولبطولة “محاربي الامارات” في نسختها ال66، مضيفا ان الاتحاد اللبناني أنهى تحضيراته لاقامة هذه المسابقة الدولية.

ثم جرت “المواجهة الكلامية الثنائية” بين المتنافسين في أجواء من التحدي الذي سيلقي بظلاله على المواجهات العشر أمام جمهور سيؤازر اللاعبين اللبنانيين. واجاب ابي نادر واللاعبين على أسئلة الحاضرين.

النزالات العشرة

وفي ما يلي النزالات العشرة وفق التسلسل الزمني ابتداء من الساعة 6 من مساء الخميس مع اسماء اللاعبين:

-عبد مشارقي(سوريا) – مجدي طارق(العراق)

-علي زريق(سوريا)-فتحي محمود (مصر)

-التركية ألكنور كورت-الايرانية ياغاني بلاغي

-عماد حمدو(سوريا)-عماد العزمي(المغرب)

-ايلي فرح(لبنان)-عرفان مدادي(ايران)

-عبد الأمير حمود(لبنان)-كرار علي(العراق)

-انطوني زيدان(لبنان)-احمد درويش(مصر)

-فلوباتر فارس(مصر)-تالحا درديوك(تركيا)

-شادي قباني (سوريا)-علي طباجة(لبنان)

-جورج عيد(لبنان)-محمد الجغدل(المغرب).

