بطولة لبنان: شباب الساحل ألحق خسارة ثالثة بجويا

واصل شباب الساحل تحقيق نتائجه الجيدة في الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم، وألحق خسارة ثالثة بجويا المتصدر السابق 2 – 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، في المرحلة ال 11 الاخيرة ذهابا.

وسجل للساحل فيكتور اباتا وعلي فقيه في الدقيقتين 60 و 70.

وكان الساحل فاز الاسبوع الماضي على العهد 2 – 1، فيما خسر جويا أمام الانصار 0 – 1.

