بطولة لبنان: فوز الأنصار وجويا

Published: 19 hour ago
بطولة لبنان

 فار الأنصار على المبرة 2-0, في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، في ختام المرحلة العاشرة من الدوري اللبناني العام اللبناني ال66 لكرة القدم.

سجل للأنصار الفلسطيني محمد حبوس (17) والجزائري هشام حسام الدين (33).

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تجاوز جويا سقطته الاسبوع الماضي أمام الانصار، وفاز على الصفاء 1 – 0، سجلها محمد جواد في الدقيقة 97.

