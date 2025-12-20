بطولة لبنان: فوز الساحل على العهد والنجمة على الراسينع

الحق شباب الساحل خسارة ثالثة بالعهد 2-1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في محنع فؤاد شهاب الرياضي في جونية. في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني ال 66 لكرة القدم.

سجل للعهد سيديكي توريه (12)، وسجل للساحل محمد حيدر (45+6) وعلي فقيه (68).

وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز النجمة حامل اللقب على الراسينغ بيروت صاخب القاع 4 – 1.

سجل للنجمة محمد صفوان (6)، حسين سبليني (25)، قاسم الزين (49) ومسعود جمعة (66). وللراسينغ دانيال سيمون (45+3).

