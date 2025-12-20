رياضة

بطولة لبنان: فوز الساحل على العهد والنجمة على الراسينع

Published: 21 hour ago
بطولة لبنان

الحق شباب الساحل خسارة ثالثة بالعهد 2-1، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في محنع فؤاد شهاب الرياضي في جونية. في المرحلة العاشرة من الدوري العام اللبناني ال 66 لكرة القدم.

Join our WhatsApp group - Cedar News

سجل للعهد سيديكي توريه (12)، وسجل للساحل محمد حيدر (45+6) وعلي فقيه (68).

وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز النجمة حامل اللقب على الراسينغ بيروت صاخب القاع 4 – 1.

سجل للنجمة محمد صفوان (6)، حسين سبليني (25)، قاسم الزين (49) ومسعود جمعة (66). وللراسينغ دانيال سيمون (45+3).

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: 21 hour ago
زر الذهاب إلى الأعلى