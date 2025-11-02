رياضة

بطولة لبنان: فوز الحكمة على العباسية وتعادل جويا والتضامن صور

بطولة لبنان

تعادل جويا والتضامن صور سلبا 0 – 0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب عباس ناصر في بلدة العباسية الجنوبية، في المرحلة السادسة من الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم.

وهذا التعادل الاول لجويا مقابل اربعة انتصارات وخسارة واحدة.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، حقق الحكمة بيروت فوزه الرابع على الرياضي العباسية 3 – 0، سجلها ربيع عطايا وحسن بيطار (خطأ في مرمى فريقه) وبافا ديوب في الدقائق 26 و 61 و 74.

