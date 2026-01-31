بطولة لبنان: فوز الصفاء على النجمة والساحل على التضامن

ألحق الصفاء خسارة ثانية بالنجمة الوصيف وحامل اللقب، بفوزه عليه 1-0 في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة ال13، الثانية ايابا، من الدوري العام اللبناني ال66 لكرة القدم.

سجل هدف اللقاء اللاعب محمد قدوح في الدقيقة 38.

وعلى ملعب عباس ناصر في بل العباسية الحنوبية، قلب شباب الساحل تأخره في الشوط الأول الى فوز في اللحظات الأخيرة على التضامن صور 2-1.

سجل للتضامن زاهر سماحي في الدقيقة 9. وللساحل فيكتور اباتا وحيدر خريس في الدقيقتين 90 و 90+5.

