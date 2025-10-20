بالصور.. بطولة لبنان للتايكواندو في التكسير الفني 2025: تألق نادي أنور وهيمنة للمون لاسال والناووس

نظّم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة لبنان في التكسير الفني لعام 2025 في نادي المون لاسال – عين سعادة خلال يوم رياضي طويل.

بطولة لبنان للتايكواندو في التكسير الفني 2025: تألق نادي أنور وهيمنة للمون لاسال والناووس pic.twitter.com/OGGipnzmxe — Cedar News (@cedar_news) October 20, 2025



حضر البطولة أمين صندوق الاتحاد الغراند ماستر ايلي نعمة و الغراند ماستر ،الموفد من كوريا الجنوبية، سون او بارك واهالي اللاعبين واللاعبات.

قاد المباريات رئيس لجنة التكسير الفني الغراند ماستر فادي نابلسي بمساعدة كل من اعضاء اللجنة و حكام التكسير الفني.

وجاء ترتيب الأندية على الشكل التالي:

*ذكور:

مركز أول: نادي أنور – 70 نقطة

مركز ثاني: نادي المون لاسال – 69 نقطة

مركز ثالث: نادي الناووس – 63 نقطة

*إناث :

مركز أول: نادي الناووس – 57 نقطة

مركز ثاني: نادي المون لاسال – 53 نقطة

مركز ثالث: نادي أنور – 53 نقطة

أما النتائج فجاءت على الشكل التالي:

*الركلة الامامية قفزاً :

صغار ذكور:

-المركز الأول: لوكاس ونوس – نادي أنور

-المركز الثاني: زياد حداد – نادي الجمهور

-المركز الثالث: كريس مخلوف – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: مايكل الياس – نادي أنور

فتيان:

-المركز الأول: بيار اسحاق – نادي الناووس

-المركز الثاني: نبيل شربل شنتيري – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: لياندرو بو رجيلي – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: ناجي خوند – نادي المون لاسال

ناشئين:

-المركز الأول: جورج الأخرس – نادي الناووس

-المركز الثاني: جان جلخ – نادي مطيلب كونتري كلوب

-المركز الثالث: راين الريس – نادي أنور

-المركز الثالث: مارك بشارة – نادي الجمهور

رجال:

-المركز الأول: اندرو حويك – نادي الادب والرياضة

-المركز الثاني: مجد زغيب – نادي أنور

-المركز الثالث: كابي حرفوش – نادي أنور

-المركز الثالث: ماثيو سعد – نادي المون لاسال

رجال ما فوق 50 سنة:

-المركز الأول: مجد ماري مفرج – نادي أنور

-المركز الثاني: نزار أبو جودة – نادي انور

صغار إناث:

-المركز الأول: هافن ابو رجيلي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: تيا فارس – نادي أنور

فتيات:

-المركز الأول: سيفين روكز – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ايا ماريا سمعان – نادي الناووس

-المركز الثالث: تقلا مفرج – نادي أنور

-المركز الثالث: جاين شرابيه – نادي أنور

ناشئات:

-المركز الأول: جويا قصرجي – نادي مطيلب كاونتري كلوب

-المركز الثاني: تيا سعد – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: ايليز مفرج – نادي أنور

-المركز الثالث: شارلين نجم مزهر – نادي أنور

سيدات:

-المركز الأول: ريتا ماريا الريس – نادي أنور

-المركز الثاني: ايلينا ضومط – نادي الناووس

سيدات ما فوق 30 سنة:

-المركز الأول:غريس نشار– نادي أنور

:

*الركلة الجانبية قفزاً :

صغار ذكور:

-المركز الأول: روجيه طنوس – نادي الناووس

-المركز الثاني: جورج راين نخلة – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: نيقولا شنتيري – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: زياد حداد – نادي الجمهور

فتيان:

-المركز الأول: بيار اسحاق – نادي الناووس

-المركز الثاني: لياندرو ابو رجيلي – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: نبيل شربل شنتيري – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: شربل قربان – نادي أنور

ناشئين:

-المركز الأول: جان جلخ – نادي مطيلب كونتري كلوب

-المركز الثاني: مارك بشارة – نادي الجمهور

-المركز الثالث: كريس داغر – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: رالف بو فياض – نادي المون لاسال

رجال:

-المركز الأول: اندرو حويك – نادي الادب والرياضة

-المركز الثاني: مجد زغيب – نادي أنور

-المركز الثالث: ماثيو سعد – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: كابي حرفوش – نادي أنور

رجال ما فوق 50 سنة :

-المركز الأول: مجد ماري مفرج – نادي أنور

-المركز الثاني: نزار أبو جودة – نادي أنور

صغار إناث:

-المركز الأول: هافن ابو رجيلي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: تيا فارس – نادي أنور

فتيات:

-المركز الأول: ايا ماريا سمعان – نادي الناووس

-المركز الثاني: سيفين روكز – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: تقلا مفرج – نادي انور

-المركز الثالث: جاين شرابيه – نادي انور

ناشئات:

-المركز الأول: ايليز مفرج – نادي أنور

-المركز الثاني: شارلين نجم مزهر – نادي أنور

-المركز الثالث: أرزة وهبة – نادي أنور

-المركز الثالث: سارة العلم – نادي الناووس

سيدات:

-المركز الأول: ايلينا ضومط – نادي الناووس

-المركز الثاني: ريتا ماريا الريس – نادي أنور

سيدات ما فوق 30 سنة:

-المركز الأول:غريس نشار– نادي أنور

*القفزة الطويلة :

صغار ذكور:

-المركز الأول: نيقولا شنتيري – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: جورج راين نخلة – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: اندرو النخل – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: روجيه طنوس – نادي الناووس

فتيان:

-المركز الأول: بيار اسحاق – نادي الناووس

-المركز الثاني: شربل قربان – نادي أنور

-المركز الثالث: مارك اسحاق – نادي الناووس

-المركز الثالث: نبيل شربل شنتيري – نادي المون لاسال

ناشئين:

-المركز الأول: جان جلخ – نادي مطيلب كونتري كلوب

-المركز الثاني: جورج الأخرس – نادي الناووس

-المركز الثالث: رالف بو فياض – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: كريس داغر – نادي المون لاسال

رجال:

-المركز الأول: اندرو حويك – نادي الادب والرياضة

-المركز الثاني: مجد زغيب – نادي أنور

-المركز الثالث: كابي حرفوش – نادي أنور

-المركز الثالث: ماثيو سعد – نادي المون لاسال

رجال ما فوق 50 سنة:

-المركز الأول: مجد ماري مفرج – نادي أنور

-المركز الثاني: نزار أبو جودة – نادي أنور

صغار إناث:

-المركز الأول: هافن ابو رجيلي – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: تيا فارس – نادي أنور

فتيات:

-المركز الأول: ايا ماريا سمعان – نادي الناووس

-المركز الثاني: سيرينا بولس – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: سيفين روكز – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: جاين شربييه – نادي انور

ناشئات:

-المركز الأول: ايليز مفرج – نادي أنور

-المركز الثاني: أرزة وهبة – نادي أنور

-المركز الثالث: سارة العلم – نادي الناووس

سيدات:

-المركز الأول: ايلينا ضومط – نادي الناووس

-المركز الثاني: ريتا ماريا الريس – نادي أنور

*الضريات المتتالية

صغار ذكور:

-المركز الأول: لوكاس ونوس – نادي أنور

-المركز الثاني: نيقولا شنتيري – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: روجيه طنوس – نادي الناووس

-المركز الثالث: اندرو النخل – نادي المون لاسال

فتيان:

-المركز الأول: بيار اسحاق – نادي الناووس

-المركز الثاني: نبيل شربل شنتيري – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: لياندرو بو رجيلي – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: مارك اسحاق – نادي الناووس

ناشئين:

-المركز الأول: جورج الأخرس – نادي الناووس

-المركز الثاني: كريس داغر – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: شربل مرقس – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: رالف بو فياض – نادي المون لاسال

رجال:

-المركز الأول: اندرو حويك – نادي الادب والرياضة

-المركز الثاني: كابي حرفوش – نادي أنور

-المركز الثالث: مجد زغيب – نادي أنور

-المركز الثالث: شربل جريدي – نادي المون لاسال

صغار إناث:

-المركز الأول: تيا فارس – نادي أنور

فتيات:

-المركز الأول: سرينا بولس – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: ايا ماريا سمعان – نادي الناووس

-المركز الثالث: تقلا مفرج – نادي أنور

-المركز الثالث: جاين شرابيه – نادي أنور

ناشئات:

-المركز الأول: ايليز مفرج – نادي أنور

-المركز الثاني: سارة العلم – نادي الناووس

-المركز الثالث: أرزة وهبة – نادي أنور

سيدات:

-المركز الأول: ريتا ماريا الريس – نادي أنور

*القفزة الأفقية

صغار ذكور:

-المركز الأول: نيقولا شنتيري – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: كريس مخلوف – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: لوكاس ونوس – نادي أنور

-المركز الثالث: انطوني خوري – نادي أنور

فتيان:

-المركز الأول: كريس خوري – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: جورجيو يوسف – نادي الناووس

-المركز الثالث: ناجي خوند – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: بيار اسحاق – نادي الناووس

ناشئين:

-المركز الأول: أحمد شعيتو – نادي أنور

-المركز الثاني: جورج الأخرس – نادي الناووس

-المركز الثالث: الياس غصين – نادي أنور

-المركز الثالث: راين الريس – نادي أنور

رجال:

-المركز الأول: كابي حرفوش – نادي أنور

-المركز الثاني: مجد زغيب – نادي أنور

-المركز الثالث: ماثيو سعد – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: خليل مارون مفرج – نادي أنور

رجال ما فوق 50 سنة:

-المركز الأول: مجد ماري مفرج – نادي أنور

صغار إناث:

-المركز الأول: هافن ابو رجيلي – نادي المون لاسال

المركز الثاني: تيا فارس – نادي أنور

فتيات:

-المركز الأول: سمر جرجس – نادي الناووس

-المركز الثاني: ايا ماريا سمعان – نادي الناووس

-المركز الثالث: سرينا بولس – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: تقلا مفرج – نادي أنور

ناشئات:

-المركز الأول: جويا قصرجي – نادي مطيلب كاونتري كلوب

-المركز الثاني: نغم السونجي – نادي الادب والرياضة

-المركز الثالث: تيا سعد – نادي المون لاسال

-المركز الثالث: سارة العلم – نادي الناووس

سيدات:

-المركز الأول: ايلينا دومط – نادي الناووس

-المركز الثاني: تيا دومط – نادي الناووس

-المركز الثالث: ريتا ماريا الريس – نادي أنور

سيدات ما فوق 30 سنة:

-المركز الأول: غريس نشار – نادي أنور

*الركلة الدائرية

فتيان:

-المركز الأول: نبيل شربل شنتيري – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: بيار اسحاق – نادي الناووس

ناشئين:

-المركز الأول: رالف بو فياض – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: شربل مرقس – نادي المون لاسال

رجال:

-المركز الأول: ماثيو سعد – نادي المون لاسال

-المركز الثاني: خليل مارون مفرج – نادي أنور

-المركز الثالث: اندرو حويك – نادي الادب والرياضة

-المركز الثالث: مجد زغيب – نادي أنور

فتيات:

-المركز الأول: سرينا بولس – نادي المون لاسال

*الركلة العامودية الدائرية

ناشئين:

-المركز الأول: شربل مرقس– نادي المون لاسال

رجال:

-المركز الأول: اندرو حويك – نادي الادب والرياضة

سيدات:

-المركز الأول: اندريا عبود – نادي المون لاسال

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.