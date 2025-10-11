بالصور: سيدات لبنان يحافظن على لقب بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة

عادت بعثة منتخب لبنان للسيدات في الكرة الطائرة الى بيروت آتية من العاصمة الأردنية عمّان محتفظة بلقب بطولة غرب آسيا بعدما حقٌّقت خمسة انتصارات من خمس مباريات وحقّقت العلامة الكاملة.وأقيم للبعثة حفل استقبال حاشد في مطار رفيق الحريري الدولي.

سيدات لبنان يحافظن على لقب بطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة pic.twitter.com/wQ7LgizKUj — Cedar News (@cedar_news) October 11, 2025

تقدّم البعثة رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف،رئيس البعثة مدير المنتخبات الوطنية وعضو الاتحاد ميشال فرح،عضو الاتحاد المحاسب ناجي باسيل ، رئيس لجنة المرأة في الاتحاد اللبناني باسكال القاصوف،رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي حنا الزيلع،المدرب الوطني ايلي النار،المدربة المساعدة اللاعبة الدولية السابقة لارا الجرّاح ، الحكم الدولي جويل القوبا ، المعالجة الفيزيائية الدكتورة نهاد بسترس واللاعبات ميرا عدرا(قائدة المنتخب)،ميرنا شيخو،آيا ماريا مطر،لارا الناهي،كارن مكرزل،نور أبي شاهين،لين ذوق،ليا شبيب،ياسمين دامرجي،لوتشيانا باسيل،حنان اللبابيدي،لينا جراد،شانتال دمرجيان ومارييلا جريدي.

وكان في استقبال البعثة وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان،النائب حليمة القعقور،نائب رئيس اللجنة الأولمبية ونائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة أسعد النخل،أمين عام اتحاد الكرة الطائرة الكابتن عساف مهنا،عضو الاتحاد غسان قزيحة، اهالي اللاعبات، عدد من لاعبات أندية من مختلف المناطق اللبنانية ورجال صحافة واعلام.

ودخلت البعثة على وقع التصفيق واستقبلتها فرقة فولكلورية ورقص الجميع احتفالاً باللقب الغالي.

الكلمات

بداية، القى القاصوف كلمة جاء فيها” ها هي الكرة الطائرة اللبنانية تحصد لقباً جديداً على الصعيد الخارجي فبقيت سيدات لبنان زعيمات منطقة غرب آسيا عن جدارة ومن دون اي خسارة .

العلامة الكاملة : خمسة انتصارات في خمس مباريات.

مبروك للكرة الطائرة اللبنانية هذا الإنجاز المحقق وهو نتاج عمل احترافي من اللجنة الادارية للاتحاد إلى لجنة المنتخبات الوطنية إلى كافة لجان الاتحاد والى البعثة اللبنانية بكافة أفرادها التي رفعت اسم لبنان عاليا مرة جديدة.

حققنا هدفنا الاول وهو التأهل إلى بطولة آسيا وسنضع خطة تحضيرية قريباً مع العلم ان لبنان هو البلد العربي الأول الذي يشارك في بطولة آسيا.

شكرأ لرجال الصحافة والإعلام

شكراً لعشاق الكرة الطائرة الذين واكبوا البطولة.

والى مزيد من النجاح.وشكرا لحضوركم.عاشت الكرة الطائرة.عاش لبنان”.

بدورها تحدث الوزيرة بايراقداريان فهنأت الاتحاد اللبناني على الانجاز المحقق من قبل منتخب السيدات وتمنّت لرياضة الكرة الطائرة التوفيق في مسيرتها.واعتبرت ان منتخب السيدات رفع راية الوطن في البطولة الاقليمية.

كما تحدثت النائب قعقور واشارت الى انها واكبت مباريات منتخب لبنان من ارض الملعب ونوّهت بمستوى اللاعبات واعتبرت ان اللقب هو انجاز رياضي جديد لوطن الأرز .

وتحدثت قائدة المنتخب ميرا عدرا باسم اللاعبات فوجّهت الشكر الى رئيس الاتحاد وليد القاصوف واعضاء الاتحاد والى رئيس البعثة ميشال فرح والى افراد البعثة والمدرب ايلي النار ومساعدته لارا الجراح.واعتبرت ان الانجاز تحقق بفضل الروح القتالية والوطنية للاعبات.

