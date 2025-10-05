بالصور: لبنان يتألق في بطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى وتأهل محمود أبو زيد إلى بطولة العالم

لليوم الثالث على التوالي،تتابعت منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) في العاب القوى، التي تقام في “مدينة كميل شمعون الرياضية” (بيروت) وفي نادي الجمهور الرياضي، برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا ،وبمشاركة تسع دول(قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق ولبنان ) ،والمؤهلة الى بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة في أوريغون – الولايات المتحدة الأميركبة العام القادم .

لبنان يتألق في بطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى وتأهل محمود أبو زيد إلى بطولة العالم pic.twitter.com/Clzw1WL1wm — Cedar News (@cedar_news) October 5, 2025



وحضر منافسات اليوم الثالث ما قبل الأخير رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد ،رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جهاد سلامة، رئيس اتحاد غرب آسيا سيّار العنزي واعضاء الاتحاد ، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة رولان سعادة، رؤساء واعضاء الوفود،أمين عام اتحاد العاب القوى ومدير البطولة الدكتور وسيم الحولي،نائب رئيس اتحاد العاب القوى ومدير المسابقات نعمة الله بجاني،اعضاء الاتحاد اللبناني،عائلة العاب القوى ،عشاق ألعاب القوى ورجال صحافة واعلام.

وتميّز اليوم الثالث بتأهل العداء اللبناني محمود ابو زيد الى بطولة العالم بعدما احتل المركز الأول في سباق ال3000 متر موانع ونجح في تسجيل رقم قياسي محلي جديد.واللافت ايضاً تحقيق اللبنانية نسرين معوض ثلاث ميداليات ذهبية حتى الآن مع الاشارة الى ان لبنان ينافس على المراكز المتقدمة لدى الذكور في الترتيب العام للدول الذي سيتم الاعلان عنه بعد انتهاء البطولة.ولدى الاناث ، تبدو حظوظ لبنان كبيرة باحراز المركز الأول في الترتيب العام النهائي .

وفي ما يلي النتائج النهائية لليوم الثالث:

*ذكور

-سباق 400 م:

1-عبد الرحمن سليمان(الامارات العربية المتحدة):46.09 ثانية

2-محمد خاله(قطر):46.84 ث

3-جبرين يوسف(قطر):47.34ث

-سباق 3000 م موانع:

1-محمود ابو زيد(لبنان):8.59.02 د

2-مصطفى خزعلي(العراق):9.00.93 د

3-ابراهيم عبدالله(العراق):9.25.00 د

سباق 4 x 100 م:

1-الكويت:41.70 ث

2-العراق:42.54 ث

3-لبنان:43.72 ث

-رمي المطرقة:

1-ابراهيم عبدالرحمن(قطر):68.92 م

2-سليمان الشمروخ(الكويت):55.51 م

3-عبد عبدالوهاب(قطر):54.85 م

-القفز بالزانة:

1-ابراهيم زكريا(قطر) ويونس البلوشي(قطر:4.40 م

3-محمد عباس(العراق):4.20 م

*اناث

-سباق 400 م:

1-أمينة قمرالدين(الامارات العربية المتحدة):53.89 ثانية

2-عايشة محمد(الامارات العربية المتحدة):54.5 ث

3-نايا عباس(سوريا):1.00.26 دقيقة

-سباق 3000 م موانع:

1-نرجيس عبود(العراق):11.52.56 د

2-سما مصطفى(لبنان):11.52.79 د

3-نينار حسين(لبنان):14.11.20 د

-سباق 4 x 100 م:

1-لبنان:52.30 ثانية

2-الامارات العربية المتحدة:54.61 ث

-رمي المطرقة:

1-سلمى المصري(الامارات العربية المتحدة):48.95 متراً

2-بتول الدبس(سوريا):38.96 م

3-هدى الخضير(سوريا):36.63 م

-الوثب الثلاثي:

1-نسرين معوض(لبنان):10.75 م

2-نايا ناصر(سوريا):10.23 م

3-سجى ابراهيم(العراق):9.94 م

-مرفقة الصور

رقم 1-سلامة وسعادة يتوجان بطلات احدى المسابقات

رقم 2-…تتويج البطل محمود ابو زيد

رقم 3- سعادة مع البطل ابو زيد

رقم 4-قطريان على منصة التتويج

(تصوير طلال سلمان)

