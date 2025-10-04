بالصور: بطولة غرب آسيا بألعاب القوى النتائج الكاملة لمسابقات اليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي، تتابعت منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) في العاب القوى، التي تقام في مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت وفي نادي الجمهور الرياضي، برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا ،وبمشاركة تسع دول هي: قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق ولبنان، والمؤهلة الى بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة في أوريغون – الولايات المتحدة الأميركية السنة المقبلة.

وحضر منافسات اليوم الثاني رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد واعضاء الاتحاد ،رئيس اتحاد غرب آسيا سيّار العنزي واعضاء الاتحاد، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة رولان سعادة، رؤساء واعضاء الوفود، أمين عام اتحاد العاب القوى ومدير البطولة الدكتور وسيم الحولي، نائب رئيس اتحاد العاب القوى ومدير المسابقات نعمة الله بجاني، اعضاء الاتحاد اللبناني،عائلة العاب القوى ،عشاق ألعاب القوى ورجال صحافة واعلام.

وفي ما يلي النتائج النهائية لليوم الثاني:

*ذكور

-سباق 110 امتار حواحز:

1-مشاري المطيري(الكويت):14.12 ثانية

2- جاسم القناعي(الكويت):14.14

3-ادريس ابو بكر(قطر):14.17

-سباق 800 متر:

1-حاتم الغازي(قطر):1.51.16 دقيقة

2-سعد الرشيدي(الكويت):1.55.87

3-عبداللطيف محمد(الكويت):2.02.77

-سباق 5000 متر:

1-عبدالله الحصوالي(اليمن):14.54.49 دقيقة

2-ابراهيم عبد الله يحيي(العراق):14.56.87

3-زين العابدين طعمة(العراق):15.42.89

-الوثب العالي:

1-محمد الدعيج(الكويت):2.07 متران

2-الياس صالح(الاردن):1.99

3-علي نيفار(العراق):1.99

-رمي الرمح:

1-عبدالله قادر(العراق):57.76 مترا

2-أثير الباخي(سوريا):50.67

3-سيرغي طانيوس(لبنان):42.63

*اناث:

-سباق 100 م حواجز

1-مريم كريم(الامارات العربية المتحدة):14.04 ثانية

2-رايان حسن(سوريا):14.66

3-نانسي حسن(الاردن):17.33

-سباق 800 متر/

1-نايا عباس(سوريا):2.28.72 دقيقتان

2-مراح ابو كوش(الاردن):2.31.42

3-سهم الويرزين(الاردن):2.31.99

-سباق 5000 متر:

1-سارة ديب(سوريا):23.42.52 دقيقة

2-نينار حسين(لبنان):23.43.40

3-كليا ارابغيان(لبنان):24.53.42

-رمي الرمح:

1-زولار بيزجيان(لبنان):34.86 مترا

2-اليازيا طارق(الامارات العربية المتحدة):32.05

3-لين نادر(لبنان):29.99

-سباق 5000 متر مشيا/

1-جوليا عمون(سوريا):27.12.06 دقيقة

2-فرح المحمد(سوريا):29.25.11

3-رانيا حميد(العراق):33.01.98

-الوثب الطويل:

1-نسرين معوض(لبنان):5 امتار

2-اية زايد(العراق):4.91

3-سجى ابراهيم(العراق):4.76

مسابقة السباعية(اناث )

1-ليا حنا(لبنان)

2-رنيم الزرجاوي(العراق)

3-زولار بيزيجيان(لبنان)

-سباق بدل(4×400 مختلط):

1-الامارات العربية المتحدة

2-قطر

3-لبنان

