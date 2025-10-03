بالصور: بطولة غرب آسيا لألعاب القوى تنطلق في بيروت بمشاركة 9 دول ونتائج قوية في اليوم الأول

انطلقت منافسات بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) في العاب القوى، التي تقام حتى الأحد المقبل في “مدينة كميل شمعون الرياضية” (بيروت) وفي نادي الجمهور الرياضي، برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا ،وبمشاركة تسع دول(قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق ولبنان ) ،والمؤهلة الى بطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة في أوريغون – الولايات المتحدة الأميركبة العام القادم .

بطولة غرب آسيا لألعاب القوى تنطلق في بيروت بمشاركة 9 دول ونتائج قوية في اليوم الأول pic.twitter.com/cOrQhkgZSl — Cedar News (@cedar_news) October 3, 2025



وحضر المنافسات رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد، ،رئيس اتحاد غرب آسيا سيّار العنزي واعضاء الاتحاد ، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة رولان سعادة، رؤساء واعضاء الوفود،امين عام اتحاد العاب القوى ومدير البطولة الدكتور وسيم الحولي،نائب رئيس اتحاد العاب القوى ومدير المسابقات نعمة الله بجاني،اعضاء الاتحاد اللبناني،عائلة العاب القوى ،مدير عام المنشآت الرياضية والكشفية الدكتور ناجي حمّود،عشاق ألعاب القوى ورجال صحافة واعلام.

وفي ما يلي النتائج النهائية لليوم الأول:

*ذكور:

-سباق ال100 م:

1-عبد الأمير نور(العراق):10.81 ثانية

2-واثق عبد الحسين(العراق):11.00 ث

3-كيفن ارطون(لبنان):11.07 ث

-سباق 400 م حواجز:

1-محمد عبد الرحمن(قطر):52.54 ث

2-ادريس عبد الرازق(قطر):55.1ث

3-باسل سالم(فلسطين):56.45 ث

*سباق 3000 م:

1-سعيد مبارك(قطر):8.32.د

2-حزام مصطفى(العراق):8.34.59د

3-عبدالله عبدول(اليمن):8.36.95 د

*وثب طويل:

1-عبدالله العزمي(الكويت):7.22 متراً

2-محسن عبدالرحمن(قطر):6.96 م

3-صالح الخباز(الكويت):6.76 م

*رمي الكرة الحديد:

1-حسن علاء حسين (العراق):17.90 م

2-محمد صالح(قطر):16.70 م

3-عبد الرحمن قحطاني(الكويت):16.56 م

*اناث

-سباق 100 م:

1-دنا سالم(قطر):11.73ث

2-اروى علي(الامارات العربية المتحدة):12.08 ث

3-ليلي احمد(الامارات العربية المتحدة):12.19 ث

-سباق 400 م حواجز:

1-مريم كريم(الامارات العربية المتحدة):1.03.62 د

2-زينب يوسف(سوريا):1.05.80 د

3-نانسي حسن(الاردن):1.08.82 د

-سباق 3000 م:

1-مريم السالك(قطر):11.14.62 د

2-شهم زين(الاردن):11.20.70 د

3-آية رياحي(الاردن):12.21.65 د

-القفز بالزانة:

1-اليازيا طارق(الامارات العربية المتحدة) :2.60 م

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.