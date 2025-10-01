بالصور: افتتاح بطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى للشباب والشابات في بيروت الخميس

أعلن الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رسمياً عن بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) التي ستقام بين 2 و5 تشرين الأول الجاري في “مدينة كميل شمعون الرياضية” (بيروت) وفي نادي الجمهور الرياضي برعاية وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان وتحت اشراف الاتحاد الآسيوي واتحاد غرب آسيا.وعُقد المؤتمر الصحافي في فندق “رمادا بلازا”.

افتتاح بطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى للشباب والشابات في بيروت الخميس pic.twitter.com/DBdhpVp8TL — Cedar News (@cedar_news) October 1, 2025

وحضر الدكتور ناجي حمّود ممثلاً وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان،رئيس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى سيّار العنزي، رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ورئيس اللجنة المنظمة رولان سعادة،امين عام الاتحاد ومدير البطولة الدكتور وسيم الحولي،نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات نعمة الله بجاني، الرائد جورج حدشيتي ممثلاً قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى، عدد من اعضاء الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ،رؤساء الوفود المشاركة في البطولة، رئيسة جمعية ماراتون بيروت مي الخليل، رؤساء واعضاء اندية ،المدير الفني لمنتخب لبنان المدرب الوطني وديع الحولي ولاعبو ولاعبات وطن الأرز ورجال صحافة واعلام.

مجدلاني والعنزي

النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة ترحيبية من عريّف الحفل الاعلامي انطوني مجدلاني رحبّ فيها بالحاضرين باسم رئيس واعضاء الاتحاد اللبناني . الكلمة الثانية للعنزي الذي اعرب عن سروره لوجوده مرة جديدة في لبنان ومنوهاً بالدور الفاعل للاتحاد اللبناني لألعاب القوى ضمن اسرة اتحاد غرب آسيا ومتمنياً التوفيق للبطولة الاقليمية.

سعادة

بدوره، تحدث سعادة عن نشوء فكرة استضافة بطولة غرب آسيا الثالثة ونال لبنان شرف الاستضافة .واشار الى ان البطولة تقام للمرة الأولى في مدينة كميل شمعون الرياضية بعدما اقيمت عام 2022 في نادي الجمهور الرياضي واعتبر ان استضافة لبنان هذه البطولة الكبيرة يُثبت ان لبنان موجود على “خارطة” العاب القوى .وتحدث سعادة عن التحضيرات وعن تأهيل مدينة كميل شمعون الرياضية شاكراً وزيرة الشباب والرياضة الدكتور نورا بايراقداريان على رعايتها للبطولة وكل من سيساهم من انجاحها .ووجّه الشكر ايضاً الى الدكتور ناجي حمّود والى زملائه اعضاء اللجنة الادارية واعضاء اللجنة المنظّمة ورجال الصحافة والاعلام وشاكراً حضور المسؤولين الدوليين الى لبنان وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الآسيوي اللواء دحلان الحمد .وذكر سعادة ان حفل الافتتاح سيقام عند الساعة 3.15 من بعد ظهر الخميس 2 تشرين الأول الجاري.

الحولي

الكلمة الثالثة للحولي وجاء في كلمته”يشرفّنا أن نعلن عن استضافة لبنان لبطولة غرب آسيا الثالثة لألعاب القوى للشباب والشابات، والتي ستُقام في بيروت من 2 ولغاية 5 تشرين الأول 2025.إنّ نيل لبنان هذا الشرف هو دليل واضح على ثقة إخواننا في اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى بقدرة لبنان على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وعلى مستوى عالٍ من الاحترافية، بفضل الخبرات التراكمية الطويلة في هذا المجال.

وقد تمّ تخصيص هذه النسخة من البطولة لفئة الشباب والشابات (تحت 20 سنة)، بهدف إتاحة الفرصة للرياضيين والرياضيات من دول غرب آسيا لتحقيق الأرقام التأهيلية لبطولة العالم لألعاب القوى تحت 20 سنة في أوريغون – الولايات المتحدة الأميركبة العام القادم 2026.

ونُحيطكم علمًا بأنّ هذه البطولة مُدرَجة رسميًا ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وبهذه المناسبة، أوجّه تحية تقدير وامتنان باسمكم جميعًا إلى:السيد سيار العنزي (رئيس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى) ، السيد محمد عيسى الفضالة (نائب رئيس اتحاد غرب آسيا ورئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى) ، السيد حسين عباس (المدير التنفيذي لاتحاد غرب آسيا)، على دعمهم الكامل لإنجاح هذه البطولة، ونحن بدورنا نشكرهم على ثقتهم وتعاونهم المستمر

كما يسعدنا حضور سعادة اللواء دحلان الحمد، رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، وصديق لبنان الدائم، الذي لا يتوانى أبدًا عن دعم ألعاب القوى اللبنانية، ونثمّن له هذه اللفتة الكريمة بتواجده بيننا طيلة فترة البطولة.

أما بالنسبة للدول المشاركة في هذه البطولة، فهي 9 :

قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ، اليمن، سوريا، الأردن، فلسطين، العراق ولبنان وقد عبّرت كل الوفود المشاركة عن حماسها الكبير لزيارة لبنان والمشاركة في هذا الحدث، معتبرين أن البطولة ناجحة منذ لحظة التحضير، نظرًا للمتابعة الدقيقة التي نوليها لكافة التفاصيل، ولحرصنا على تأمين أفضل ظروف الاستقبال والإقامة.

في المقابل، نأسف لغياب أربع دول اعتذرت عن المشاركة، وهي السعودية والبحرين، سلطنة عُمان وإيران.

ويُذكر أن المنتخب القطري يقيم معسكرًا تدريبيًا في بيروت منذ حوالي أسبوعين، في إطار تحضيراته المكثفة لخوض غمار هذه البطولة الهامة. كما يواصل المنتخب اللبناني استعداداته بجدية، حيث يخضع اللاعبون واللاعبات إلى تمارين أسبوعية مكثفة تحت إشراف المدير الفني للمنتخب والمدربين.

تُقام البطولة برعاية معالي وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان

ولا بد من توجيه الشكر والتقدير لمعالي الوزيرة على موافقتها الكريمة على رعاية البطولة، وعلى الدعم الكامل الذي قدّمته لإنجاح هذا الحدث الرياضي الإقليمي، لا سيّما المساهمة في تأهيل ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، وتسهيل الإجراءات الإدارية واللوجيستية، ما شكّل دافعًا إضافيًا للجنة المنظمة للعمل بأقصى جهد لإظهار البطولة بأفضل صورة ممكنة.

ستقام البطولة على ملعبي مدينة كميل شمعون الرياضية وسيدة الجمهور .الإجتماع الفني للبطولة سيقام نهار الأربعاء في 1 تشرين الأول الساعة الرابعة بعد الظهر في فندق رامادا بلازا

الإفتتاح الرسمي للبطولة: الخميس في 2 تشرين الأول الساعة الثالثة والربع من بعد الظهر

المندوب الإداري : نائب رئيس إتحاد غرب آسيا لألعاب القوى ورئيس الإتحاد القطري لألعاب القوى السيد محمد عيسى الفضالة.

المندوب الفنّي: السيد عبد الحكيم العمري (من دولة قطر)

الإداري الفني – الحكام الدوليين : السيد محمود ابل (من الكويت) وعبدالله الذهلي (من سلطنة عمان)

الفنادق المعتمدة في البطولة:

رامادا بلازا الروشة – بيروت / دوروي أوتيل / ايليت اوتيل

وهنا لا بدّ من توجيه الشكر للجان العاملة في البطولة هي على الشكل التالي :

رئيس اللجنة المنظمّة: رولان سعاده

مدير البطولة: وسيم الحولي

مدير السباقات والمسابقات: نعمة الله بجاني

لجنة النقل والإستقبال: عماد القيسي

لجنة البروتوكول والتشريفات: ايلي داكسيان

اللجنة الإعلامية: خالد مجاعص

اللجنة الطبيّة: د. عبدو الحلو

لجنة الحكام الوطنيين: ماريا كيفوركيان

اللجنة المالية: سيمون بطاني والياس البعلبكي

لجنة المتطوعين: جمعية Odyssey Volunteers

أمّا البعثة اللبنانية مؤلفة من 47 شخص :

المدير الفنّي: وديع الحولي

المدربين: اليس كيروز ومحمد سراج تميم. ومشاركة 40 لاعب ولاعبة – 3 أطباء –5 معالج فيزيائي -وفريق فحص المنشطات.

اللاعبات 21 لاعبة – اللاعبين 19 لاعب

وهنا أوّد أن أنوّه على الجديّة الكاملة والعمل بشكل منظّم بين أعضاء الوفد اللبناني وأوّد أن أشكرهم خاصة الجهاز التدريبي الذي يقدّم وقته وجهده وخبرته دون أيّ مقابل وهمّهم الوحيد هو رفع مستوى العاب القوى اللبنانية أمّا للاعبين واللاعبات أتّوجه لهم بالقول بأنكم تلعبون جميعا” بإسم لبنان وتحت راية العلم اللبناني والأرزة اللبنانية فلا تألوا أي جهد للحصول على المراكز الأولى .

أملنا بكم كبيرا˝ ونحن نعوّل كثيرا˝ على هذه البطولة فنريدها ناجحة من الناحية التنظيميّة , الإدارية والفنيّة ولكن لا يغيب علينا أبدا˝التخطيط بأن ننافس على المراكز الأولى في الترتيب العام للميداليات.

وأتوّجه إلى الحكام بالقول أنتم الميزان وقراركم يجب ان ينبع أوّلا” من المعرفة بالقوانين وثانياّ من العقل وإتخاذ القرار الصائب . ثقتنا بكم كبيرة وخبرتكم جليّة وذلك من خلال كثرة البطولات الوطنية واللقاءات التي تديرونها على مدار العام بالإضافة إلى خبرتكم التي إكتسبتوها من إستضافة لبنان ل 3 بطولات لغرب آسيا في السنوات الستة الماضية.

ختامًا، نؤكّد التزامنا الكامل بأن تكون هذه البطولة على مستوى الثقة والتطلعات، ونتمنى لجميع الوفود إقامة طيبة ومشاركة ناجحة في ربوع لبنان

الكلمة الرابعة لبجانيالذي تطرق باسهاب الى الأمور الفنية والتحضيرات للبطولة واعتبر ان ملعبي كميل شمعون الرياضية ونادي الجمهور باتا في جهوزية تامة واعتبر ان البطولة تقام وفق الشروط الفنية للاتحاد الدولي لالعاب القوى .ثم تحدث بجاني عن مواعيد المسابقات .

ورداً على سؤال قال المدير الفني للمنتخب اللبناني المدرب الوطني وديع الحولي” لقد جرى اختيار المنتخب اللبناني بعد متابعة نتائجهم خلال البطولات والتحضيرات الفنية انطلقت من نحو شهرين”.

وفي الختام اقيم حفل كوكتيل على شرف الحاضرين.

-مرفق الصور(تصوير طلال سلمان)

1-لقطة من المؤتمر الصحافي

2-الحضور خلال المؤتمر الصحافي

رقم 3-رولان سعادة

رقم 4- وسيم الحولي

رقم 5- سيّار العنزي

رقم 6-نعمة الله بجاني

رقم 7-الدعوة الشخصية الى حفل الافتتاح بعد ظهر الخميس

على الزملاء والزميلات الراغبين بتغطية البطولة ارسال الأسماء مع الصفة(صحافي او مصوّر) واسم المؤسسة الاعلامية الى البريد الألكتروني التالي لاصدار البطاقة الاعلامية الخاصة بتغطية البطولة :

