بطولة شوتوكان كاراتيه دو في لبنان برعاية السفارة اليابانية

نظمت جمعية كوكو شوكورين (آي.أس.كاي.أف- لبنان) دورتها السنوية التاسعة لبطولة شوتوكان كاراتيه دو شوتوكوبللفرق المناطقية برعاية سفارة اليابان في لبنان وبحضور الملحقة الثقافية التي وزّعت الميداليات على الفائزين.

وكان موضوع الحدث هو النيجو كون “تحرك وفق خصمك”، المستوحى من تصميم الجمعية على التمرين على أعلى المستويات الفنية والروحية.

شارك في هذه البطولة أكثر من 120 طالبا من طلاب آي.أس.كاي.أف- لبنان من جميع الأعمار (7 سنوات – فوق ال60 سنة) الى ممثلين لجميع نوادي أي.أس.كاي.أف-لبنان ضمن 10 مجموعات من الفرق لفئات الكاتا والكوميتيه موزعين علی ثلاث مناطق: المتن( مدرسة الشانفيل – ديك المحدي، مدرسة الليسيه مونتان، ونادي دير القلعة – بيت مري)، بيروت (نادي القلب الأقدس – الاشرفية)، كسروان (مدرسة الإخوة المريميين – جبيل ونادي كوكورونوميتشي – ساحل علما).

وأعربت الجمعية عن تقديرها وشكرها للدعم المستمر للمضيف، مدرسة الشانفيل، والجهات الراعية.

وجاءت على النحو التالي بحسب كل دوجو/نادي:

-المركز الأول(المتن):4 ذهب،4 فضة و4 بلرونز(المجموع 13)

-المركز الثاني(بيروت):4 ذهب،2 فضة و5 بونز(المجموع 11)

-المركز الثالث(كسروان):2 ذهب،4 فضة و6 برونز(المجموع 12)

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.